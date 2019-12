L’apéro est encore plus festif avec un cocktail. Pour mettre de la nouveauté dans le shaker et des idées de cadeaux sous le sapin, on vous présente des recettes tirées de livres récemment publiés. Cette semaine, on « jazze » son brunch avec cette boisson colorée.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Pâtisseries et cocktails, les deux univers sont réunis dans l’ouvrage Cocktails by Ladurée. L’accord vous surprend ? La maison de pâtisserie parisienne, célèbre pour ses macarons, sert depuis quelques années des cocktails dans ses salons de thé. Elle regroupe ses créations et les classiques revisités dans ce très beau livre.

Dès les premières pages, on reconnaît le chic et le style raffiné de Ladurée dans une ambiance couleur pastel. Certains cocktails ont spécialement été conçus pour accompagner les divins macarons de l’entreprise.

D’autres ont plutôt été pensés pour le brunch. Le livre dédie d’ailleurs toute cette section à ce repas. On y retrouve un mimosa aux poires, des boissons sans alcool, ainsi que cet énergisant mélange d’agrumes et de gin facile à faire.

Lune de miel

30 ml de gin

20 ml de sirop de pamplemousse rose

20 ml de jus de citron frais

Mettre les ingrédients dans un shaker et frapper avec de la glace. Verser dans une coupe et décorer d’une grappe de groseilles ou de canneberges.