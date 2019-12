Pour arroser les soupers des Fêtes à bon prix, il n’y a qu’un seul moyen : faire ses achats dans une succursale SAQ Dépôt. Comme la sélection y est limitée, voici cinq valeurs sûres à mettre dans votre panier.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Un passe-partout

Trouver un vin capable d’accompagner une multitude de plats n’est pas une mince affaire. Ce blanc de la Sicile relève le défi. En plus d’être sec et certifié bio, il n’est vraiment pas cher. Dans le verre, l’assemblage de pinot gris et du cépage local catarratto s’ouvre sur des arômes de pêche et de poire qui rappellent la salade de fruits. En bouche, son attaque vive est moins parfumée que son bouquet. C’est tant mieux ! Il fera un malheur à l’apéro servi avec une larme de crème de cassis, avec l’indémodable pain sandwich ou en fin de repas avec un plateau de fromages.

Torrecorta Organic Pinot Gris Catarratto 2018, (12699103), 9,90 $

La belle affaire

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Château Perron 2018

Tout comme le temps des Fêtes, le Château Perron est une affaire de famille. Le domaine est mené par les frères Guignard qui possèdent plusieurs vignobles dans la région bordelaise. Ce blanc élaboré dans les Graves réunit le trio classique composé de sauvignon blanc, de sémillon et d’une touche de muscadelle. Il s’ouvre sur des notes de melon miel, de citron Meyer et de fleurs. Le tout se trouve dans une bouche fruitée où une touche d’amertume prolonge le plaisir jusqu’à la finale saline. Étonnant pour le prix ! Les Guignard possèdent également le Château Carolle dont le rouge est un autre bon choix à mettre dans le panier.

Château Perron 2018, (11567379), 16,05 $

Château Carolle, (11401547), 19,95 $

Gourmand et épicé

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Benjamin Brunel Rasteau

Le look de cette bouteille du Rhône est un peu vieillot, mais ne vous fiez pas à son apparence, son contenu est vraiment bon ! Élaboré par la famille Brunel avec des raisins achetés dans l’appellation Rasteau, cet assemblage de grenache et de syrah rappelle les fruits noirs, les fines herbes et les épices. Ces arômes se retrouvent dans une bouche aux tannins soyeux et à la finale longue et parfumée. Idéal pour accompagner les mijotés de viande.

Benjamin Brunel Rasteau, (00123778), 19,95 $

À offrir

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Podere Castorani Amorino Montepulciano d’Abruzzo

Ce rouge d’Italie est le parfait cadeau d’hôte. Peu importe à qui vous l’offrez, il plaira à coup sûr. Produit dans la région des Abruzzes, sur la côte est de l’Italie, il s’ouvre sur des notes de kirsch, de framboise et de fleurs. En bouche, il est plutôt corsé, mais ses tannins et ses notes boisées sont agréablement fondus. À déguster avec des amateurs de Formule 1, car le vin est produit par l’ancien pilote Jarno Trulli.

Podere Castorani Amorino Montepulciano d’Abruzzo, (11131778), 24,85 $

Pop !

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Villa Conchi Cava Brut Selección

Beau, bon et pas cher, ce cava se démarque avec son nez de pâte d’amandes et de noyau de pêche. Ses bulles fines et fruitées sont abondantes. Le tout est peu dosé (moins de 9 grammes de sucre par litre) et très élégant. De quoi faire rougir des bouteilles vendues le double du prix ! Le cava est élaboré de la même façon que le champagne. Il réunit toutefois des cépages différents, dont le maccabeu, le xarello et le parellada, des variétés typiques de la Catalogne. À découvrir sans faute !

Villa Conchi Cava Brut Selección, (12956456), 15,45 $