L’apéro est encore plus festif avec un cocktail. Pour mettre de la nouveauté dans le shaker et des idées de cadeaux sous le sapin, on vous présente des recettes tirées de livres récemment publiés. Cette semaine, un cocktail à trois ingrédients pour un Noël facile.



Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Robert Simonson écrit sur les alcools dans le New York Times depuis 20 ans. Il a publié en 2017 un ouvrage intitulé 3-Ingredient Cocktails. Pourquoi ? « Avec trois ingrédients, le cocktail est mieux construit et son goût est plus durable, écrit-il. Avec plus de trois ingrédients, vous avez un cocktail plus compliqué, mais pas nécessairement meilleur. »

Le géant écossais Williams Grant & Sons semble lui donner raison. Dans sa liste des tendances cocktails pour 2020, l’entreprise observe que les mixologues délaissent peu à peu les ingrédients compliqués. Enfin !

Cette création de Robert Simonson combine du pisco, un spiritueux à base de raisin, et du vermouth blanc. L’ajout d’amer d’orange donne beaucoup de profondeur à la boisson.

Fair Harvard

INGRÉDIENTS

2 onces de pisco

1 once de vermouth blanc

3 traits d’amer à l’orange

PRÉPARATION

1. Mettre les ingrédients dans un verre à mélanger rempli de glace. Remuer une trentaine de secondes ou jusqu’à ce que la boisson soit refroidie.

2. Verser dans une coupe sans les glaçons. Ajouter un zeste de citron ou d’orange pour décorer.

Recette tirée du livre 3-Ingredient Cocktails : An Opinionated Guide to the Most Enduring Drinks in the Cocktail Canon, de Robert Simonson