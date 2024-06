Moins populaire que la sangria, ce joyeux mélange espagnol gagne drôlement à être connu.

Deux ingrédients, du vin et du soda, auxquels on ajoute des glaçons. On peut aussi le décliner comme bon nous semble (avec de l’eau pétillante, du vermouth, etc.).

Légendes

Comment est né le tinto de verano ? Allez savoir. On raconte qu’il est apparu en Andalousie, au début du siècle dernier, à Cordoba. On devrait l’idée à un certain Federico Vargas. « En Espagne, il y a tellement d’histoires ! C’est comme pour la paëlla ou les tapas, il y a mille légendes ! », explique Haissam Souki Tamayo, chef exécutif du restaurant Ibericos.

Déclinaisons

Tinto, rebujito (à base de xérès), kalimotxo (au Coca-Cola), ou encore pitilin gorri (à la boisson gazeuse à l’orange), il existe mille et une déclinaisons et variations inspirées du tinto de verano.

1 ou 2 euros

C’est sans doute ce qui explique la popularité du cocktail auprès de la jeunesse espagnole. En Espagne, un verre de tinto de verano ou un kalimotxo ne coûtent pas plus d’une poignée d’euros.