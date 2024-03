C’est sûrement un signe de maturité du milieu. Les grains de microtorréfacteurs, issus de pratiques responsables, ne sont plus seulement l’affaire des cafés de spécialité « classiques ». Ils entrent désormais dans la composition de café de olla mexicain, de lattés vietnamiens, de créations au sésame noir d’inspiration japonaise… Tour d’horizon de nos découvertes caféinées, un peu partout à Montréal.

Café Rì Yuè

Spécialités : café Dalgona, einspänner (café viennois très populaire en Corée), latté à l’osmanthus et autres propositions de saison

La propriétaire de ce lumineux repaire d’instagrammeuses à la recherche de mignonneries, Daisy Yuen, est originaire de Taïwan. Mais elle est plutôt inspirée par les cafés et les pâtisseries de Corée du Sud. Le Dalgona, par exemple, est un café froid fouetté et sucré qui a fait sensation sur TikTok pendant la pandémie avant de se répandre dans les cafés d’Asie et d’Amérique. Il a été baptisé ainsi parce que son goût se rapprocherait de celui de la tire coréenne (popularisée par l’émission Squid Game), justement nommée dalgona.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Daisy Yuen est propriétaire du Café Rì Yuè.

L’einspänner, lui, est une riche boisson-dessert faite d’espresso et de crème fouettée. Au Rì Yuè, on ajoute du lait et de la glace. Pour une boisson chaude moins décadente, le latté à l’osmanthus est une belle option, légèrement sucrée et florale. Tous ces cafés sont préparés avec les grains parfaitement torréfiés de la maison Myriade.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le latte à l’osmanthus est subtilement floral.

Ce sera difficile de ne pas se laisser tenter par les esthétiques pâtisseries de Daisy. Si la panna cotta en forme de chat est à n’en point douter la plus mignonne des douceurs, ce n’est pas nécessairement la plus goûteuse. Le tiramisu est particulièrement réussi, lui, et le shortcake japonais aux fraises et au matcha est (presque) aussi bon que beau.

333, avenue du Président-Kennedy, Montréal

Par Amour

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Latté aux fèves rouges et latté au gingembre

Spécialités : latté au gingembre et latté aux fèves rouges

Ici, les dilemmes sont grands. Quel gâteau roulé choisir entre celui au tiramisu, celui au marron, celui à la poire et au jasmin, le choco-banane et le red velvet à la pomme ? Ou peut-être préférez-vous le gâteau au fromage aérien, l’étagé au sésame noir, les scones salés ou sucrés, les biscuits, les madeleines ? Ouf !

Deux des propriétaires, Yingying Zhao et Min Cai, sont d’origine chinoise. La plus récente partenaire, Sujin Song, est coréenne. Cette dernière (que les clients appellent Sue) et Yingying (que les clients appellent Vicky) ont étudié la pâtisserie ensemble à Montréal. Elles marient leurs cultures respectives à leurs apprentissages occidentaux.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques pâtisseries

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Que vous aimiez vos scones salés ou sucrés, Par Amour assure !

Outre les boissons caféinées habituelles, Par amour se laisse inspirer par les parfums d’Asie avec, par exemple, un latté au gingembre bien gingembré. Les amateurs de ce rhizome se régaleront. Les aventureux auront peut-être envie de goûter à l’autre café laiteux, versé cette fois-ci sur une pâte de haricots rouges sucrée, celle qui entre dans la composition d’une foule de desserts en Chine, en Corée et au Japon. C’est sans doute un goût qui se développe !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La pâtisserie est la raison première de fréquenter Par Amour.

Ouvert depuis moins d’un an, sur le très contrasté boulevard Monk, dans Ville-Émard, Par Amour semble avoir été rapidement adopté par les gens du quartier. Pendant ma visite d’environ une heure, j’ai vu plusieurs voisins rapporter des assiettes et des tasses emportées chez eux.

5781, boulevard Monk, Montréal

Café Cosé

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le cà phê trứng

Spécialité : cafés vietnamiens

Le café au jaune d’œuf serait une spécialité de Hanoï, où il s’appelle cà phê trứng. C’est la commande la plus populaire au Cosé, joli troquet de Pointe-Saint-Charles tenu par Joseph-Tuc Minh Nguyen. La version végane est faite à base de crème de coco. Les deux sont des collations en elles-mêmes. Mais on peut également accompagner la boisson de son choix de repas légers, de viennoiseries, etc.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE On trouve le Cosé rue du Centre, dans Pointe-Saint-Charles.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INTAGRAM DE @CAFECOSE.MTL Chez Café Cosé, on peut accompagner la boisson de son choix de repas légers, de viennoiseries, etc.

1883, rue du Centre, Montréal

Carlota

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Latté horchata et café de olla

Spécialités : café de olla et latté horchata

Il n’y a pas d’espace dans cette très populaire et productive boulangerie-pâtisserie mexicaine pour consommer sur place. L’équipe de Carlota ne s’empêche toutefois pas d’avoir un beau menu de choses à boire, qu’on emporte avec sa concha ou son exceptionnel roulé feuilleté à la goyave.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE On peut rapporter un sac de olla prémélangé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Mariana Martin est la propriétaire de Carlota.

Parce qu’il est fait avec des grains de qualité et de la cannelle mexicaine bien puissante, le café de olla de Carlota est le meilleur que j’aie goûté, malgré une bonne douzaine de séjours au Mexique. Il est préparé dans une cafetière à piston, sucré au piloncillo. Si vous aimez, c’est possible d’en acheter un sac déjà prêt à infuser à la maison.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @CARLOTA.BOULANGERIE L’exceptionnel roulé feuilleté à la goyave

L’autre spécialité caféinée de la maison est le « dirty horchata ». La boisson à base de riz, de lait, de cannelle et parfois d’amandes et de vanille reçoit une dose d’espresso. Le mariage est parfait !

4804, rue Saint-Urbain, Montréal

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE On peut boire son café avec les gâteaux maison.

Café Chez Téta

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @CAFECHEZTETA Le latté à la rose que servait Chez Téta à la Saint-Valentin était particulièrement joli.

Spécialités : café libanais et lattés signature

Le café se marie bien avec les parfums de la cuisine libanaise. On dit même que la cardamome aide à réduire la nervosité que peut entraîner la caféine. Il y en a (ou pas) dans le café libanais servi Chez Téta, une boisson bouillie à l’effet explosif ! Il peut aussi y avoir de cette épice dans un des lattés signature. Ou peut-être préférez-vous le latté halva ? La confiserie à base de sésame est ajoutée au lait chauffé. Autour de la Saint-Valentin, le menu de Chez Téta proposait également un joli latté à la rose avec couleur de circonstance. Bref, ce ne sont pas les choix qui manquent ici pour faire changement du cortado. Et en plus, si on souhaite s’y accrocher les pieds, on peut rester pour manger un repas complet de manouchés, de salades et de petits gâteaux maison.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Chez Téta est situé rue Rachel, dans le Plateau Mont-Royal.

227, rue Rachel Est, Montréal

