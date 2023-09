La Léchée

De la crème glacée pour les pitous avant tout

Des collations glacées pour chiens gourmands et affamés ? Certaines crèmeries y ont pensé, comme le Wild Willy’s à Pointe-Claire. Mais d’autres ont voulu aller plus loin, allant même jusqu’à chercher une recette et des ingrédients en Italie pour flatter les papilles et préserver la santé de nos canidés. C’est le cas de La Léchée, dans La Petite-Patrie, qui propose depuis peu des gâteries glacées sans sucre élaborées sur mesure pour les chiens.