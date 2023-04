Les vins de la semaine

La couleur ne dit rien sur la qualité d’un vin, pas plus que son taux d’alcool. Il y a une nette différence entre un vin léger et un vin aqueux qui manque de matière. Voici trois vins au taux d’alcool plutôt faible, qui font pourtant preuve de tenue, de matière et d’une certaine profondeur. Plus que tout, ce sont des vins harmonieux, qui donnent envie d’un deuxième verre. Et qui sont tout indiqués pour accompagner du poisson !