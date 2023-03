Kujira, c’est baleine en japonais. Gabriel Comtois et Maxime Verreault n’ont pas un attachement particulier au grand mammifère marin, mais ils aiment le Japon et admirent l’approche patiente et minutieuse qu’ont les artisans du pays du Soleil levant. C’est pourquoi leurs deux cafés et leur entreprise de torréfaction portent ce nom évocateur.

« C’est une attitude, explique Gabriel Comtois. Les torréfacteurs japonais sont excellents, mais on ne les entend pas se vanter. Tout le monde fait son truc discrètement et avance pour être chaque jour meilleur que la veille. Ça correspond à nos valeurs. On évolue doucement et on laisse les gens nous découvrir. »

Gabriel Comtois a rôti les premiers grains de Kujira chez lui, avec un petit torréfacteur d’une livre, tout en aidant à mettre sur pied le café DAX, à Outremont, en 2018. Il a ensuite augmenté sa production en travaillant avec le torréfacteur de cinq kilos du Café Balance, à Verdun. On trouvait les premiers sacs chez Veux-tu une bière et au dépanneur Peluso.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un deuxième Café Kujira vient d’ouvrir dans le Technopôle Angus.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un délice presque prêt à être dégusté

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Au départ, Kujira, c’était quelques sacs de café torréfié par Gabriel Comtois.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Kujira travaille avec des cafés de plusieurs origines, en Afrique et en Amérique latine.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Maxime Verreault est maintenant copropriétaire et torréfacteur de Kujira. Gabriel Comtois passe le plus clair de son temps dans les deux cafés de l’entreprise. 1 /5









Aujourd’hui, Maxime Verreault a pris la relève de la cuisson et l’entreprise loue l’équipement de Torréfaction Québec, près du Marché central. Gabriel Comtois se consacre davantage au bon roulement des deux cafés. Le premier, ancien Café Sao, est un tout petit local sur l’avenue De Lorimier.

Le nouveau vaisseau amiral – qui d’ailleurs ressemble un peu à un navire militaire, avec son architecture très angulaire – a ouvert en janvier, dans le Technopôle Angus. Ce n’est pas simple d’y accéder en ce moment, vu les travaux qui ont cours devant le local, mais une fois l’entrée trouvée, wow ! Sur deux niveaux, l’espace est vaste et lumineux.

On est accueilli par la station des baristas, conçue pour optimiser les déplacements. On y prépare toute la gamme des boissons caféinées à base d’espresso et autres boissons chaudes et fraîches aujourd’hui incontournables. Le filtre était particulièrement fruité et énergisant à notre passage.

Au comptoir, c’est facile de voir en un coup d’œil ce qu’il y a à manger, que ce soit les beaux sandwichs sur pain de la boulangerie Guillaume ou le choix généreux de pâtisseries. Sur le mur en face, les cafés du moment sont prêts à emporter (on peut aussi commander ses grains sur le site). Bref, il y a tout ce qu’il faut pour s’éterniser ici, que ce soit au petit-déjeuner, au dîner ou à la pause, voire toutes ces options !

4250, rue Augustin-Frigon, Montréal