C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre – ou non – sous la dent.

Ingénieuse technologie, délicieux smoothies

Fondée en 2021 par William Cadieux, Wise By Nature se démarque en ayant créé les premiers mélanges à smoothie « secs » au pays. Ces smoothies en poudre ne sont pas comme les autres : ils contiennent de vrais fruits et légumes séchés à froid grâce à la lyophilisation, une technologie qui permet d’éliminer la teneur en eau des aliments sans les détériorer, puis de les conserver à température ambiante, sans risque. Il suffit de passer au mélangeur quelques cuillérées avec de la glace et le liquide de son choix – eau, lait, boisson végétale, jus. Six parfums sont offerts et ont tous bon goût. Il y a également du positif sur le plan nutritionnel. Par exemple, Zénith, à base de mangue, ananas et fruit de la passion, est additionné de chia ; Senteï allie les bénéfices du thé vert avec un mélange d’épinards, de banane, d’avoine et de lin. Une portion contient entre 5 et 10 g de protéines, selon le mélange choisi.

Mélanges à smoothie de Wise By Nature

Sans sucre ajouté et à partir d’ingrédients certifiés biologiques

9,99 $ le sac, offert en ligne et dans plusieurs points de vente

Des charcuteries sans cochonnerie

PHOTO FOURNIE PAR FOU DU COCHON Les nouveaux petits saucissons Tipousse, de Fou du Cochon

Entreprise bien connue du Bas-Saint-Laurent, fondée il y a déjà 17 ans par Nathalie Joannette, Fou du Cochon poursuit sa mission de créer des charcuteries de qualité avec sa nouvelle gamme de produits Tipousse, qui plaira certainement à ceux qui recherchent des produits fabriqués de façon artisanale, à partir d’ingrédients biologiques et sans additifs douteux. Inspirée de la pepperette américaine, la nouvelle saucissette provient de porcs élevés dans la région du Kamouraska, nourris aux grains végétaux et sans antibiotiques, et incorpore des aromates certifiés biologiques. Comme tous les produits de l’entreprise, les saucissettes sont lactofermentées à partir de flore indigène du Kamouraska. Parfaite pour les apéros, Tipousse compte cinq parfums originaux : nature, poivre blanc, chipotle, herbe du jardin et, notre préféré, ail+anis.

Petits saucissons Tipousse, de Fou du Cochon

5,89 $ pour un paquet de trois saucissettes, offert dans quelques points de vente de la province, ou 50$ en ligne pour une boîte de 10 paquets de trois saucissettes.

Repenser les lattés

PHOTO FOURNIE PAR SETA ORGANICS Les lattés de Seta Organics remplacent à merveille le café.

Vous aimez boire votre latté le matin, mais le café et vous ne faites pas bon ménage ? Les mélanges à lattés de SETA Organic sont peut-être la solution. Installée dans les Laurentides, Isabelle Jolette a commencé à incorporer des « superaliments » dans sa nourriture après un diagnostic de côlon irritable. De là est née cette idée de mélanges à latté en poudre, à base de lait de coco biologique, comprenant aussi bon nombre d’ingrédients dits adaptogènes. Chaque parfum remplit une fonction : il y a l’énergisant mélange betterave, yerba maté, champignon crinière de lion et racine de rhodiola ; ou encore, l’apaisant au cacao et au mélange de champignons adaptogènes. Tous les ingrédients sont naturels et majoritairement biologiques, puis séchés lentement et réduits en poudre. Il suffit d’ajouter un peu d’eau et de lait végétal de son choix, et le tour est joué !

Mélanges à lattés de SETA Organic

Sans sucre ajouté, sans gluten, sans OGM et végane

À partir de 22,99 $ pour 20 portions, offert en ligne et dans quelques points de vente au Québec

Une combinaison gagnante

PHOTO FOURNIE PAR LA MORIN La moutarde au miel de La Morin

Nous vous avions raconté la belle histoire de la moutarde La Morin, fruit d’une entreprise d’ici lancée par le pilote d’avion Julien Morin. Depuis, l’entreprise – qui obtient maintenant ses graines de moutarde de fournisseurs locaux – continue de se développer. Nous aimions déjà La Morin originale ou celle à la bière, mais nous avons le béguin pour celle au miel, réalisée en collaboration avec Miel d’Anicet. D’abord lancé en édition spéciale, le produit a eu tellement de succès qu’il sera intégré à la gamme permanente ; les miels utilisés varieront avec la saison et les récoltes, chaque lot sera donc unique. La combinaison miel et moutarde se voit ici élevée vers d’autres cieux grâce à des ingrédients de première qualité. La liste est courte (graines de moutarde, vinaigre de cidre, miel, huile d’olive, sel de mer, sel de citron, curcuma) et le goût du produit est fin et équilibré. À tartiner dans vos sandwichs ou à utiliser dans vos vinaigrettes ou marinades (notre filet de porc était absolument divin !).

Moutarde au miel La Morin

6,99 $, offert dans plusieurs points de vente dans la province et par la plateforme Lufa