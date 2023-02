Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Vite fait bien fait : pascade, recette de base de Marysol Foucault, du restaurant Edgar

Une fois que vous découvrirez la pascade, vous ne pourrez plus vous en passer. À la fois crêpe, omelette et soufflé, c’est le support le plus polyvalent qui soit, à servir avec des garnitures salées ou sucrées, en toute occasion.

Donne trois grosses crêpes pouvant nourrir trois personnes avec un gros appétit ou six personnes s’il y a autre chose sur la table !

Ingrédients

6 œufs

1 tasse de lait

1 tasse de farine

1/4 de tasse de sucre

Corps gras au choix (Marysol préfère le gras de canard, mais le beurre et l’huile de noix de coco font également l’affaire)

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Y mettre les poêles en fonte (8 pouces de diamètre) pour qu’elles soient très chaudes.

2. Dans un contenant ou un bol à hauts rebords, ajouter tous les ingrédients sauf le corps gras. Passer l’appareil au bras mélangeur jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de grumeaux.

3. Avec un linge sec ou une mitaine de four, retirer les poêles en fonte. Y ajouter une grosse cuillère à soupe de corps gras et bien distribuer dans la poêle en faisant un mouvement circulaire. Y déposer une louche (8 oz) d’appareil à crêpe et enfourner pour 8 à 10 minutes. Les côtés de la crêpe seront bien dorés et croustillants, le fond/centre, encore moelleux.

4. On peut aussi faire cuire des mini-pascades dans des moules à muffins. Cette recette donnera une douzaine de petites crêpes soufflées.

Petit creux : baklava déjeuner

PHOTO MARIE-ÈVE CAPLETTE, FOURNIE PAR GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR « Ça m’a fait penser au baklava, indique la nutritionniste. C’est super simple, il fallait juste avoir l’idée. »

Marie-Ève Caplette avait envie d’un déjeuner à base de yogourt. « Je me suis dit : comment le rendre un peu spécial ? », se rappelle-t-elle. Elle a songé à y ajouter du tahini et du miel. « Ça m’a fait penser au baklava, indique la nutritionniste. C’est super simple, il fallait juste avoir l’idée. » Voici son baklava version déjeuner, avec dattes et grenade.

Pour une grosse portion ou deux portions modérées

Ingrédients

Purée au sésame :

6 dattes dénoyautées

1 c. à soupe de beurre de sésame (tahini)

3 c. à soupe d’eau

1 pincée de cannelle moulue

Yogourt :

250 g (1 tasse) de yogourt grec nature

1 datte, dénoyautée et coupée finement

1 c. à soupe de graines de grenade

1 c. à soupe de pistaches, hachées

1/2 c. à thé de graines de sésame

1/2 c. à thé de miel

Préparation

Purée au sésame

1. Mettre les dattes, le beurre de sésame, l’eau et la cannelle dans un petit bol allant au micro-ondes. Cuire 45 secondes à intensité maximale. Battre à l’aide d’une fourchette jusqu’à l’obtention d’une purée. Réserver.

Yogourt

2. Dans un bol, à l’aide d’une fourchette, mélanger le yogourt et la purée au sésame. Garnir du reste des ingrédients.

Source : Bien manger c’est tout simple !, de Marie-Ève Caplette, nutritionniste, Guy Saint-Jean éditeur

Appelez-moi chef ! : faux œufs bénédictine

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Un muffin anglais accompagné de pancetta, d’avocat, d’œufs et de mayonnaise

Albert Elbilia déteste les œufs bénédictine. « Trop lourd ! », dit-il sans appel. Le genre de truc qu’on digère toute la journée. Et que dire des muffins anglais du commerce utilisés pour les préparer, qui ne goûtent que « la levure chimique et le carton » ? Albert Elbilia en propose une version avec de petits pains maison cuits à la poêle ou sur une grille de fonte, sans sauce hollandaise, remplacée par un filet de mayonnaise bien relevée.

Muffins anglais maison

Pour 8 muffins

Ingrédients

400 g de farine blanche non blanchie

25 g de farine de seigle

280 g d’eau tiède

30 g d’huile d’olive

8 g de sel

4 g de levure active

Préparation

1. Verser l’eau, la levure, les farines et le sel dans le bol d’un batteur sur socle. Battre à la vitesse la plus basse pendant 8 minutes, en incorporant graduellement l’huile d’olive pendant les 2 dernières minutes du pétrissage.

2. Bouler la pâte, enduire d’un filet d’huile d’olive, déposer dans un cul-de-poule et couvrir d’une pellicule plastique, puis laisser gonfler de 3 à 4 heures, jusqu’à ce que la pâte ait presque doublé de volume.

3. Renverser la pâte sur le plan de travail, rabattre une fois et laisser reposer 20 minutes de plus, puis abaisser la pâte avec les doigts en un grand rectangle. Couper en 8 petits pains carrés.

4. Préchauffer un gril en fonte (idéalement, ou une poêle) à feu moyen-doux. Quand la fonte est bien chaude, badigeonner les pâtons d’huile d’olive et les cuire, un à la fois, sur la grille. Retourner à mi-cuisson (de 2 à 3 minutes) et recommencer avec les autres pains.

Faux œufs bénédictine

Pour 4 personnes

Ingrédients

4 avocats mûrs

8 œufs pochés*

16 tranches fines de pancetta

Mayonnaise lime et cumin

Graines de cumin rôties à sec

4 « muffins anglais » maison (voir recette précédente)

Préparation

1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). Placer les tranches de pancetta sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin et cuire la viande jusqu’à ce qu’elle soit bien grillée, 8 minutes environ.

2. Ouvrir les pains en deux : déposer sur la base de chaque pain un avocat en tranches minces, deux chips de pancetta et deux œufs pochés. Napper de mayonnaise, saupoudrer de graines de cumin rôties, saler et poivrer, déguster.

* Prévoir un seul œuf par personne pour les appétits plus modestes.

Mayonnaise lime et cumin

Ingrédients

320 g de mayonnaise maison ou du commerce

20 g de jus de citron

10 g de sirop d’érable

35 g de jus de lime

6 g de cumin moulu

Préparation

Au pied mélangeur, mixer tous les ingrédients jusqu’à ce que la mayonnaise soit homogène.

Plaisir coupable : croissants spéciaux

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Joubert propose une version enrichie des croissants achetés à la boulangerie.

Le temps presse ? Les invités sont presque là, mais vous aimeriez quand même leur servir quelque chose de spécial ? Samuel Joubert, cuisinier, photographe et fondateur du blogue culinaire Le Coup de grâce, propose une version enrichie des croissants achetés à la boulangerie.

Recette de Samuel Joubert, tirée du Coup de grâce

Portions : 4 croissants

Préparation : 5 min

Cuisson : 10 min

Ingrédients

4 croissants frais

3 œufs

1/2 tasse de lait

Un bouchon de rhum brun

1 c. à thé de beurre

Sirop d’érable

Préparation

1. Dans un grand bol, verser les œufs, le lait et le rhum, puis fouetter pour mélanger.

2. Faire fondre 1 c. à thé de beurre dans une poêle à feu moyen-élevé.

3. Tremper les croissants dans le mélange et les écraser légèrement pour en faire sortir l’air. Maintenir sous le liquide pour laisser absorber légèrement.

4. Déposer les croissants dans la poêle chaude et ajouter une petite louche de mélange sur le dessus de chacun. Faire cuire pendant 4-5 minutes, puis retourner. Ajouter une autre petite louche et poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

5. Servir avec une bonne quantité de son sirop favori et couvrir de fruits frais.

Note : pour une version sans alcool, le rhum peut être remplacé par de l’essence de vanille.

Santé ! : bol smoothie au fruit du dragon

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE

Connaissez-vous le fruit du dragon ? On l’utilise peu ici, mais sa couleur rose éclatant fait pourtant des merveilles dans un smoothie. Katrine Paradis, du blogue K pour Katrine, l’a compris : elle a créé avec sa fille Margaux une recette de bol smoothie au pitaya (un autre nom de ce fruit exotique). Elle en a confectionné un avec nous.

Pour 2 portions

Ingrédients

Pour le smoothie

3 tasses (750 ml) de mélange tropical fruit du dragon pour smoothie surgelé*

1 tasse (250 ml) de lait végétal au choix

1 c. à soupe (15 ml) de jus de lime

Pour la garniture

1/2 tasse (125 ml) de yogourt de noix de coco à la vanille

1/2 tasse (125 ml) de fraises tranchées

1/3 de tasse (80 ml) d’amandes salées, grillées, hachées grossièrement

2 c. à soupe (30 ml) de graines de chanvre

1 c. à soupe de pépites de cacao cru (facultatif)

1 c. à soupe de framboises lyophilisées (facultatif)

Préparation