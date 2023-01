Bulles, Whisky & Gastronomie est de retour en force dans la ville de Québec, après un hiatus pandémique, les 3 et 4 février, dans le flambant neuf Quai 30/Terminal de croisière, dans le Vieux-Port.

L’essence du populaire évènement demeure la même, explique son fondateur Yann Latouche (Foodcamp, Québec Table Gourmande...) : un salon de dégustation dans une atmosphère de « 5 à 7 branché ». On pourra y découvrir et goûter nombre de spiritueux, bulles et cidres grâce aux 70 exposants qui présenteront quelque 300 produits, ce qui en fait le plus important salon du genre au Canada.

Nouveauté pour cette septième édition : un passeport gastronomique qui permet de goûter neuf bouchées de restaurants et de traiteurs de la région (Le Clan, L’Orygine, Madame Phan, Don Vegan...) et de siroter un cocktail sans alcool de Monsieur Cocktail (en plus de donner 25 $ en carte promo dans les établissements participants).

L’évènement propose aussi une nouvelle programmation satellite durant les festivités du Carnaval, entre le 5 et le 12 février, avec par exemple des soupers à quatre mains, où des restaurants accueilleront des mixologues d’un autre établissement pour des accords mets-cocktails, ou encore des classes de maître autour du rhum et du whisky.

Prix : à partir de 30 $ pour les forfaits donnant accès au site, 30 $ pour le passeport gastronomique.

PHOTO GUY ARSENAULT, FOURNIE PAR LA SEMAINE DE LA POUTINE ET FROMAGERIE VICTORIA Comptant près de 20 succursales à travers la province, Fromagerie Victoria propose La Rétro pour la Semaine de la poutine.

Si l’envie d’une bonne poutine vous prend entre le 1er et le 14 février, vous allez être servi avec le retour de la Semaine de la poutine, qui se déploie un peu partout dans les grandes villes canadiennes.

On promet pas moins de 500 créations pour cette 11e édition, alors que les restaurateurs vont une fois de plus faire aller leur créativité afin de proposer les poutines les plus originales et audacieuses.

Comme à l’habitude, les festivaliers pourront voter pour leur poutine préférée sur le site web – un tableau permettra aux gens de suivre les cinq meilleurs restaurants en temps réel.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse