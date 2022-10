On sort du salon de coiffure, avenue Bernard, on a envie d’un café. Bim ! une carte nous dit qu’il y a le DAX tout près, avenue Van Horne.

Ève Dumas La Presse

Vite, un cinq à sept de dernière minute dans la Well avec les amis ! Pourquoi ne pas essayer Verdun Beach ?

Voilà ce que permet la nouvelle carte Tastet, dont les recommandations ne se limitent pas à Montréal. La ville de Québec, les Laurentides, les Cantons-de-l’Est et Charlevoix, entre autres, ont également leurs petites épingles noires.

Certes, la carte se garnira encore plus au fil du temps et des tuyaux reçus, mais c’est déjà un beau début. Les bonnes adresses se filtrent par type de commerce (bar à vin, boulangerie, crèmerie, sandwicherie, etc.) et par occasion (brunch, munchies, manger tard).

Pour y avoir accès, il faut payer 11,50 $ taxes incluses, mais des sommes supérieures sont bien sûr acceptées pour soutenir le travail de l’équipe qui répertorie les bons plans culinaires depuis des années.

Attention ! Il ne s’agit pas (encore) d’une application. On doit passer par le site tastet.ca pour consulter la carte.