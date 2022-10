Cette semaine a été marquée par la tenue de deux compétitions culinaires où des chefs d’ici se sont démarqués.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Il y a d’abord eu le concours régional du Concours culinaire canadien des chefs, le 24 octobre dernier, qui est tenu pour la première fois depuis 2019.

À Toronto, se déroulait simultanément la finale canadienne de la S. Pellegrino Young Chef Academy, à laquelle participaient 10 jeunes chefs canadiens.

Parmi eux, deux Québécois : Samy Benabed, chef exécutif à l’Auberge Saint-Mathieu-du-Lac, et Pierre-Olivier Pelletier, chef copropriétaire de Kébec Club Privé, à Québec, qui a remporté les honneurs avec son plat signature. Sa création : une canette du Canard Goulu, vieillie et cuite sur coffre, laquée au sirop de bouleau et miso maison fait avec du blé canadien de haute qualité et servi avec des carottes lactofermentées dans le jus de carottes.

« J’ai voulu représenter le Canada à travers deux ingrédients que tout le monde connaît et aussi représenter les Premières Nations en fumant mon plat avec du foin d’odeur », détaille le jeune chef, encore sur un nuage après sa victoire qui l’amènera affronter 14 autres jeunes chefs de partout dans le monde à Milan en 2023.

Samy Benabed n’est pas reparti les mains vides : il a remporté le prix « The Fine Dining Lovers Food for Thought », récompensant le candidat ayant présenté le plat représentant le mieux ses convictions personnelles.

Prochain rendez-vous : la finale du Bocuse d’or, à laquelle participe l’équipe canadienne, en janvier 2023, à Lyon.