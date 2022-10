Le plat végétarien de la chef du Labo culinaire : topinambours deux façons (purée au beurre noisette ; poêlés et laqués au miel), émulsion de canneberge et ail confit, ricotta maison et crumble de graines de citrouille au sumac.

C’est lundi soir dernier, le 24 octobre, que s’est tenu la finale provinciale du Concours culinaire canadien des chefs, la première édition depuis 2019.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Le chef Marc-André Jetté, gagnant de la dernière édition (et arrivé deuxième à la grande finale canadienne), avait pour l’occasion ouvert les portes (et la cuisine !) de son restaurant Hoogan & Beaufort pour accueillir la compétition. Encore peu connu au Québec malgré ses 18 ans d’existence, le concours nommé Canada’s Great Kitchen Party en langue anglaise est pourtant très prisé dans le reste du pays.

Cinq chefs s’affrontaient dans l’espoir de rafler le titre provincial : Émilie Bégin (Labo culinaire), Tarik Belmoufid (Bistro 1843 et membre de l’équipe Bocuse Canada), Francis Blais (Menu Extra, gagnant de l’émission Top Chef 2020), Erwann Kerfers (Ateliers et saveurs) ainsi que Imad-Eddine Makraji (comptoir Bab Kech, situé au Central). Chacun devait présenter aux cinq juges et à la vingtaine d’invités présents un plat, marié à un alcool canadien, et était évalué autant sur la présentation visuelle, le goût, la texture, les techniques que sur l’accord proposé.

C’est finalement M. Makraji qui a remporté les faveurs du jury avec son plat revisitant deux plats emblématiques du Maroc, son pays d’origine : une côte levée cuite façon tajine accompagnée d’une marmelade de figues et amandes et une mini-pastilla d’oignons cipollini et tomates. Francis Blais a ravi la deuxième position avec une caille cuite en sacorphage et présentée en pâte feuilletée et farcie de cœurs de canard fumés, avec jus ail noir et pinot noir et purée de girolles, un plat très maîtrisé. En troisième position, Taki Belmoufid a étonné avec sa caille cuite sur coffre et cuisses confites, présentée à la manière d’un délicat taco à tremper dans une purée de topinambour, un plat audacieux. M. Markarji et Belmoufid ont remporté ex aequo le prix du public. Notre coup de cœur : la création Émilie Bégin, un plat végétarien franchement bien travaillé autour du topinambour, plein de textures et de saveurs. Imad-Eddine Makraji, qui a été sous-chef pour Sophie Tabet (gagnante du concours en 2016), tentera de rafler le grand titre lors de la finale pancanadienne des 3 et 4 février, qui se déroulera à Ottawa.