Gâteau d’omelettes aux «étages» de chefs

Et maintenant, que faire de tous ces œufs ? Les options ne manquent évidemment pas : œufs brouillés, frittata, gâteaux et pâtisseries de toutes sortes, etc. Mais dans l’esprit de la collaboration et de l’entraide, pourquoi pas un « gâteau d’omelettes » collectif ? COVID-19 oblige, plusieurs personnes ont replongé dans la collection maison de livres de recettes. Pour notre part, c’est le livre Tout l’œuf, du chef étoilé Guy Savoie, qui a inspiré cette savoureuse et gargantuesque empilade de cocos garnis.