Quelque 6,3 millions de Québécois sont inscrits cette année sur la liste électorale, et déjà près du quart ont exercé leur droit de vote par anticipation. La Presse vous propose un petit guide des essentiels du scrutin qui se déroule aujourd’hui.

Delphine Belzile La Presse

Quand voter ?

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les employeurs doivent s’assurer que leurs employés ont au moins quatre heures consécutives pour aller voter le jour des élections.

Les bureaux de vote seront ouverts entre 9 h 30 et 20 h dans les 125 circonscriptions du Québec le 3 octobre. Les employeurs doivent s’assurer que leurs employés ont au moins quatre heures consécutives pour aller voter le jour des élections. Si nécessaire, les travailleurs ont droit à un congé sans sanction ni réduction salariale.

À ne pas oublier

Pour être en mesure de voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Tous les électeurs ont reçu un avis d’inscription au cours de la campagne électorale, ainsi qu’une carte de rappel quelques jours avant le jour des élections. Au bureau de vote, assurez-vous d’avoir en main l’une des pièces d’identité suivantes :

Carte d’assurance maladie du Québec

Permis de conduire du Québec

Passeport canadien

Certificat de statut d’Indien

Carte d’identité des Forces canadiennes

Si vous n’avez pas les documents requis, vous serez redirigé par les membres du personnel d’Élections Québec à la table de vérification de l’identité des électeurs.

881 candidats

PHOTO RYAN REMIORZ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les chefs des principaux partis : François Legault de la Coalition avenir Québec, Dominique Anglade du Parti libéral du Québec, Paul St-Pierre Plamondon du Parti québécois, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire et Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec

Élections Québec a accepté 881 candidatures dans les 125 circonscriptions du Québec. Ils étaient 940 candidats dans la course lors des élections provinciales en 2018. Cette année, on compte en moyenne sept candidatures par circonscription. Rappelons que Marie-Eve Rancourt, candidate de Québec solidaire dans Camille-Laurin, a retiré sa candidature le 26 septembre après avoir été filmée en train de remplacer le dépliant du Parti québécois par le sien dans une boîte aux lettres. Par ailleurs, Paul St-Pierre Plamondon a annoncé vendredi le retrait de Pierre Vanier et Catherine Provost, candidats dans les circonscriptions de Rousseau et L’Assomption, qui se présentent toutefois comme indépendants. Il y a plus de cinq ans, les deux candidats ont tenu des propos antimusulmans sur leurs réseaux sociaux. Ainsi, Québec solidaire et le Parti québécois sont les seuls partis majeurs à ne pas être représentés dans les 125 circonscriptions.

43 % de femmes

Les femmes représentent 43 % des candidatures, une légère augmentation de 3 points par rapport aux élections de 2018. Elles sont 381 à se présenter cette année. Chez les cinq principaux partis, les femmes représentent 47 % des candidatures. Québec solidaire se hisse au premier rang avec 56 % de candidatures féminines. Seul le Parti conservateur n’atteint pas les critères de parité, avec 38 % de candidates.

24,44 %

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Près du quart des électeurs ont déjà exercé leur droit de vote par anticipation, les 25 et 26 septembre derniers.

Ils étaient plus de 1,4 million de Québécois à avoir déposé leur bulletin de vote dans l’urne lors du vote par anticipation, qui s’est déroulé les 25 et 26 septembre. Déjà, 24 % des électeurs avaient donc voté. Il était possible de voter par anticipation dans les CHSLD et les résidences privés pour aînés où des bureaux de vote avaient été installés. Au Québec, le taux de participation au vote par anticipation n’avait jamais dépassé le seuil des 20 %. En 2018, le taux de participation du vote par anticipation avait atteint 17,93 % et en 2014, 19,7 %.

8 jours de vote

En plus des deux journées réservées au vote par anticipation, les électeurs avaient également cinq jours supplémentaires pour voter au bureau de l’un des 125 directeurs du scrutin. Une centaine d’établissements scolaires ont également accueilli des bureaux de vote 10 jours avant les élections. En date du 30 septembre, 24,44 % des électeurs avaient exercé leur droit de vote.

37 % des voix

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le taux de participation a atteint 66,45 % lors du dernier scrutin provincial, en 2018.

Le taux de participation a atteint 66,45 % en 2018, une légère baisse par rapport aux deux scrutins précédents. En 2012, 74 % des électeurs s’étaient rendus aux urnes et en 2014, 71 %. Rappelons que la Coalition avenir Québec, qui forme actuellement un gouvernement majoritaire, a remporté les dernières élections avec 37,43 % des voix et 74 députés élus à l’Assemblée nationale.

Les enfants peuvent aussi voter

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE « Électrice en herbe » à l’œuvre lors d’une élection précédente, à Montréal. L’initiative permet aux jeunes de se familiariser avec le processus électoral.

Des petits bureaux de vote sont installés dans chaque lieu de vote pour initier les enfants, qui accompagnent leurs parents, au processus électoral. Les enfants sont appelés à répondre à une question « spécialement conçue pour eux » dans un bulletin de vote qu’ils déposeront dans l’urne. Les résultats seront divulgués quelques jours après les élections sur le site web d’Élections Québec. En 2018, ce sont près de 180 000 enfants qui avaient voté dans les 125 circonscriptions du Québec.