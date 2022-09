(Shawinigan et Trois-Rivières) Malgré le désistement d’un autre candidat libéral, Dominique Anglade ne jette pas la serviette : « Regardez-moi aller », a-t-elle lancé dimanche, un clin d’œil assumé au controversé « Just watch me » de l’ex-premier ministre canadien Pierre-Elliott Trudeau.

Fanny Lévesque La Presse

La journée a bien mal commencé pour Dominique Anglade alors que sa formation politique a confirmé qu’un autre candidat s’est désisté à minuit moins une. Le Parti libéral du Québec (PLQ) a dû en effet remplacer leur candidat déjà annoncé dans la circonscription de Joliette, Malek Arab, le jour même de la fin de la période légale des mises en candidature, samedi.

La veille, Dominique Anglade a aussi eu la confirmation que son équipe de candidats était incomplète. Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) a rejeté le formulaire de candidature de l’aspirant libéral dans Matane-Matapédia — une décision que conteste légalement le Parti libéral du Québec (PLQ).

« Je ne fais pas de la politique parce que c’est facile, je fais de la politique parce que j’y crois », a déclaré la cheffe Dominique Anglade en matinée, lors d’un arrêt à Shawinigan.

Mais en après-midi, Dominique Anglade est allée plus loin lorsqu’on lui a demandé si elle était encore une adversaire de taille dans la campagne électorale. « Regardez-moi aller, regardez-moi aller dans la campagne », a-t-elle déclaré lors d’une courte mêlée de presse dans un centre commercial de Trois-Rivières.

Son équipe a confirmé à La Presse qu’il s’agissait d’un clin d’œil assumé à la déclaration de Pierre-Elliott Trudeau, en octobre 1970. La Loi sur les mesures de guerre a été déclenchée dans les jours suivants.

Dominique Anglade a fait cette déclaration dans le contexte où Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé samedi soir qu’une lutte à deux se dessine dans la campagne électorale entre Québec solidaire et la Coalition avenir Québec. La cheffe libérale assure qu’elle est au contraire « plus que jamais » dans la course. « [Il reste] deux semaines de campagne devant nous », a-t-elle rappelé, dimanche.