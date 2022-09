Psychologues du réseau public

Québec solidaire investirait 1,1 milliard en santé mentale

(Sherbrooke) Gabriel Nadeau-Dubois promet d’investir 1,1 milliard sur quatre ans afin d’embaucher 900 psychologues de plus dans le réseau public, de bonifier leurs salaires et d’ajouter 1000 professionnels en santé mentale, comme des travailleuses sociales, dans les réseaux de la santé et de l’éducation.