(Montréal) Québec solidaire promet un chantier de 47 milliards en transport collectif pour la grande région de Montréal, ce qui inclut une nouvelle ligne de métro, le prolongement de deux autres lignes de métro, un tramway, des trams-trains et une centaine kilomètres de SRB, qui seront planifiés et financés d’ici 2030.

Charles Lecavalier La Presse

Le parti de gauche veut permettre « aux 4 millions de personnes qui vivent dans la grande région métropolitaine de Montréal de se rendre [en transport collectif] de Vaudreuil à Belœil, de Repentigny à Candiac et de Saint-Jérôme à Saint-Jean-sur-Richelieu ».

« On vous annonce le plus grand chantier de transport en commun à Montréal depuis la construction du métro en 1967. À l’époque, il fallait être visionnaire, il fallait avoir de l’ambition pour se lancer dans ce projet, le métro de Montréal, bien moi je pense qu’au Québec en 2022, il faut avoir la même sorte d’ambition », a lancé le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois en point de presse mercredi.

Cette présentation de ce plan, « Révolution transport pour Montréal », s’inscrit dans la volonté de Québec solidaire de réduire les émissions de GES du Québec de — 55 % en 2030 par rapport à 1990. Le parti a déjà présenté ses promesses en transport collectif pour la région de Québec la semaine dernière.

IMAGE FOURNIE PAR QUÉBEC SOLIDAIRE Québec solidaire promet d’investir 47 milliards pour construire des centaines de kilomètres de transport collectif dans la région du Grand Montréal.

QS ne se cache pas de vouloir faire des gains dans l’est de Montréal et s’en prend à la CAQ, qui a « ignoré les experts et la population dans le dossier du REM de l’Est, qui a finalement été abandonné le printemps dernier ». Le parti propose plutôt un prolongement de la ligne verte du métro, et sa toute nouvelle « ligne mauve », qui desservirait Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord, en plus d’ajouter « plusieurs kilomètres de tramway afin de mieux relier le secteur au centre-ville ». « On intègre dans cette ligne mauve l’ancienne branche nord du projet REM de l’Est, qui faisait consensus », a dit M. Nadeau-Dubois.

Le parti se défend de tomber dans le « dogmatisme » : la carte fournie aux médias est une esquisse qui pourra être modifiée au gré des consultations publiques et des discussions avec les maires et mairesses. Il promet de « laisser les experts identifier les solutions optimales » : des tracés pourraient être modifiés, des stations retirées ou ajoutées par exemple. QS était un féroce critique du modèle du REM piloté par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), mais il lui confiera tout de même le mandat de prolonger le REM de l’Ouest entre l’aéroport et la gare de Dorval.