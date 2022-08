Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé et Etienne Grandmont lors de leur arrivée à la conférence de presse

(Québec) Un service rapide par bus (SRB) sur le pont de Québec, une nouvelle ligne de tramway entre Limoilou et Charlesbourg, deux nouveaux SRB à Québec et une connexion vers l’aéroport et démolition de segments d’autoroutes : Québec solidaire promet pour 5,3 milliards de projets en transport dans la région de Québec.

Charles Lecavalier La Presse

Le parti, qui à la dissolution de la chambre comptait deux élus dans la grande région de Québec, a présenté son plan « Révolution transport » pour la région mercredi en point de presse. Il souhaite rallier les électeurs progressistes de la région pour offrir une alternative à la Coalition avenir Québec.

Québec solidaire s’engage à réaliser la première phase du tramway, et à ajouter une nouvelle phase qui relierait Limoilou et Charlesbourg, en ajoutant deux lignes de service rapide par bus, dans l’axe du boulevard Charest, puis vers le Nord-ouest, en passant par Vanier, Lebourgneuf et Neufchâtel.

Le parti souhaite également démolir quatre segments d’autoroute pour les remplacer par des boulevards urbains.

Robert-Bourassa, à proximité de l’Université Laval

Laurentien, à l’entrée de la basse-ville de Québec

Charest, entre le quartier Saint-Sauveur et l’autoroute Robert-Bourassa

Dufferin-Montmorency, sur les rives de la baie de Beauport

Québec solidaire est un féroce critique du tunnel autoroutier caquiste entre Québec et Lévis, et de sa variante de pont qui traverse l’île d’Orléans proposé par le Parti conservateur du Québec. Il promet plutôt un nouveau SRB « du centre-ville de Lévis à l’ouest de Québec, en passant par le pont de Québec ».

Québec solidaire estime que la réalisation de ces projets entraînerait des coûts de 5,3 milliards.