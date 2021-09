Pas d’élections avant quatre ans, persiste et signe O’Toole

(Dundas ) À deux jours du vote, le chef conservateur Erin O’Toole a réitéré samedi qu’il ne déclenchera pas d’élections dans un prochain mandat, disant aussi vouloir « plus de femmes » dans un éventuel cabinet ministériel. Mais il est resté muet sur le statut vaccinal de ses candidats, que plusieurs d’entre eux refusent de divulguer.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Oui », a répondu d’un trait M. O’Toole, alors qu’il était questionné à savoir s’il s’engage à ne pas déclencher des élections anticipées pendant son mandat de quatre ans, même s’il est minoritaire. « On doit avoir un gouvernement totalement ciblé sur la santé des Canadiens et des Québécois, et le bien-être de notre économie, nos familles, nos aînés », a-t-il persisté lors d’une conférence de presse tenue en matinée à Dundas, un quartier d’Hamilton, en Ontario.

PHOTO ADRIAN WYLD, THE CANADIAN PRESS Erin O’Toole sa conjointe Rebecca O’Toole ont pris le temps de jouer un peu avec ce golden retriever lors de leur passage Flamborough, en Ontario.

Plus tard, en anglais, il a ajouté : « Si j’ai la chance de forger un gouvernement, je ne déclencherai jamais d’élection en cas de crise sanitaire. Jamais. »

Cet engagement, Erin O’Toole l’avait déjà en partie pris lors du débat en français à Radio-Canada, le 8 septembre dernier. « Absolument », avait-il répondu à l’animateur du débat, le chef d’antenne Patrice Roy, qui lui demandait également s’il promettait de ne pas déclencher d’élection avant la fin de la durée normale d’un mandat, soit quatre ans, même si sa formation héritait d’un mandat minoritaire.

Reste que les électeurs canadiens ignorent toujours si le cabinet ministériel d’Erin O’Toole serait paritaire, ce dernier ne s’y étant pas formellement engagé. Samedi, il a dit vouloir attendre les résultats lundi, mais assuré vouloir « former un cabinet expérimenté et prêt pour les défis, avec plus de femmes ».

« On a le plus grand nombre de femmes comme candidates dans l’histoire de notre parti », s’est-il aussi targué, en soulevant avoir aussi l’équipe la plus « diversifiée » depuis les débuts du Parti conservateur.

M. O’Toole n’a d’ailleurs pas manqué d’attaquer son rival libéral, Justin Trudeau, accusant ce dernier d’avoir utilisé la parité comme un faux « symbole », pendant qu’il démontrait une approche « différente et paternaliste ». « Il a eu un cabinet avec 50 % de femmes, mais Jody Wilson-Raybould a quitté, Jane Philippot a quitté », a illustré le chef conservateur à ce sujet.

Du flou persiste

Vendredi, le Globe and Mail révélait que seulement 15 % des candidats conservateurs révèlent leur statut vaccinal. Plus de 80 % d’entre eux n’ont pas répondu aux demandes leur étant adressées à ce sujet.

Questionné samedi à savoir s’il connaissait le taux de vaccination de ses candidats, le chef conservateur s’est fait très évasif, indiquant simplement avoir tenu « la campagne la plus sécuritaire » de tous les partis. « Depuis le début, on a une règle claire : tout le monde qui fait campagne pour nous doit utiliser les vaccins. Et s’ils ne sont pas pleinement vaccinés, ils doivent utiliser les tests rapides », a-t-il avancé.

Le but avoué d’un éventuel gouvernement O’Toole serait d’arriver à vacciner adéquatement 90 % des Canadiens. Le principal intéressé, qui veut miser sur la « capacité domestique » du Canada en matière d’approvisionnement, se dit convaincu de pouvoir y arriver s’il est élu premier ministre.

Erin O’Toole a aussi rappelé avoir « suivi les règles sanitaires » dans toutes les provinces et « utilisé [son] studio » virtuel, à Ottawa, à plusieurs reprises. Pendant ce temps, dit-il, Justin Trudeau a « brisé » les règles sanitaires « dès le premier jour », en tenant des rassemblements sans distanciation physique, notamment.

Le chef conservateur a aussi réitéré qu’il « travaillera en partenariat avec les provinces » qui veulent implanter un passeport vaccinal, dont l’Alberta. M. O’Toole continue de faire campagne samedi en Ontario à bord de son autocar, après avoir rangé son avion au hangar la veille. Il était en matinée dans la circonscription de Flamborough – Glanbrook. Celle-ci est détenue par les conservateurs, mais une chaude lutte s’y dessine, les libéraux ne tirant de l’arrière que par quelques points de pourcentage selon plusieurs récents sondages.

Signe de leur volonté de contrôler le message à l’aube du scrutin, les conservateurs ont par ailleurs voulu limiter à une question par journaliste la conférence de presse de samedi. Le parti s’est justifié en indiquant que M. O’Toole ne procédait pas à une annonce officielle, mais simplement à un évènement partisan. Les libéraux de Justin Trudeau avaient eux aussi limité les questions des journalistes, plus tôt cette semaine.