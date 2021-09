Trudeau s’adresse aux « progressistes » et se fait chahuter

(Windsor) À trois jours d’un scrutin dont l’issue est toujours incertaine, Justin Trudeau intensifie son appel aux progressistes. Il les enjoint à se rallier au Parti libéral au lieu de laisser le Parti conservateur « faire reculer » le Canada.

Mélanie Marquis La Presse

Sans jamais vouloir dire si une majorité était envisageable, le premier ministre sortant a plaidé qu’un vote pour le Nouveau Parti démocratique, le Bloc québécois et le Parti vert ne pouvait que favoriser une victoire des troupes conservatrices.

« Dans cette élection, le Parti libéral est non seulement le seul parti qui est en mesure de barrer la route aux conservateurs, il est aussi le seul parti qui peut livrer la marchandise », a lancé le chef libéral, avec en bruit d’ambiance les cris de manifestants venus l’accueillir à Windsor, dans le sud de l’Ontario.

« Alors je demande aux progressistes à travers le pays qui songent peut-être à voter pour le NPD ou le Parti vert de réfléchir [aux enjeux qui leur sont] chers », a-t-il fait valoir en citant notamment la lutte contre les changements climatiques.

Et si le dirigeant Erin O’Toole se présentait à la prochaine conférence sur le climat qui se tiendra à Glasgow, en novembre prochain, avec dans ses valises les anciennes cibles de réduction de GES du gouvernement de Stephen Harper, les Canadiens auraient « profondément honte », a-t-il offert.

« Je ne peux pas l’imaginer aller là et dire au monde entier que le Canada recule sur sa cible », a-t-il lâché.

La « grande tente » et les antivaccins

S’il a axé son message du jour sur le climat et le ralliement des électeurs progressistes, Justin Trudeau a tout de même parlé d’une autre lutte, celle contre la COVID-19. Il s’agit d’un autre combat que le leader du Parti conservateur n’est pas outillé pour gagner, a argué le premier ministre sortant.

Car selon lui, Erin O’Toole n’a d’autre choix que de laisser aux éléments les plus radicaux des mouvements antivaccin une place dans la « grande tente » qu’il a érigée, en brandissant de nouveau en guise de preuve le fait que le dirigeant n’exige pas que ses candidats soient vaccinés.

À la sortie de l’Université de Windsor, environ une vingtaine de manifestants attendaient Justin Trudeau. Ils ont crié des obscénités, l’ont taxé de « traître » et scandé un slogan que l’on a souvent entendu au sud de la frontière – « Lock him up ! » (« Enfermez-le ! »).

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS

De nombreux agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et policiers de la municipalité ont aidé le premier ministre à se frayer un chemin jusqu’à son autobus. Les médias, traités de collabos, ont pu se rendre à leur autocar sans encombre.

Le chef libéral passe la journée dans le sud de l’Ontario. C’est ici que les opposants aux mesures sanitaires et au vaccin ont été les plus bruyants et agressifs. À London, le 6 septembre dernier, un militant du Parti populaire du Canada est allé jusqu’à lui lancer une volée de cailloux.

Une minorité serait-elle satisfaisante ?

Pendant sa conférence de presse, Justin Trudeau a été questionné à plusieurs reprises sur les scénarios qui pourraient survenir le 20 septembre prochain. Le chef libéral, qui s’est fait reprocher d’avoir déclenché une élection en pleine pandémie par opportunisme, a plusieurs fois refusé de mordre.

Mais à la toute fin de l’exercice, lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il serait satisfait d’un gouvernement minoritaire, il a laissé tomber ceci : « Non. Moi, mon but, c’est de faire élire le plus grand nombre de libéraux à travers le Canada ».

« Et je suis très optimiste qu’on va faire exactement ça, élire le plus grand nombre de libéraux possible », a conclu le chef libéral.