(London) Si le chef conservateur Erin O’Toole refuse toujours formellement d’appeler au « vote stratégique » à trois jours du scrutin, il affirme néanmoins que le libéral Justin Trudeau « veut que vous votiez pour les petits partis » pour « s’en tirer » avec une victoire lundi prochain.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Justin Trudeau veut que vous restiez à la maison le jour des élections. Il veut que vous votiez pour les petits partis. Il veut que vous le laissiez s’en tirer », a en effet lancé M. O’Toole lors d’un point de presse en début d’après-midi à London, en Ontario.

Il a appelé « tous ceux qui en ont assez de se faire faire la morale », « d’être oubliés » ou « de payer toujours plus cher pour financer la dette » à voter conservateur. « Vous devez faire la seule chose que Justin Trudeau ne veut pas : d’est de voter conservateur lundi », a insisté M. O’Toole.

L’homme de 48 ans a aussi accusé son rival libéral de vouloir que les citoyens « restent à la maison le jour des élections ». Une élection en pleine pandémie est « difficile pour les Canadiens et pour les Québécois », a-t-il ajouté, en se positionnant de nouveau comme « le seul chef qui peut remplacer M. Trudeau ». « Non », a-t-il toutefois dit lorsque questionné à savoir s’il appelait carrément à voter stratégique.

« Il y a cinq partis dans cette élection, mais en réalité, seulement deux choix », a réitéré M. O’Toole, refusant de « faire de la publicité » aux autres partis que sont le NPD, le Bloc québécois, les verts ou le Parti populaire. Ce dernier connaît un regain en Ontario, mais le chef conservateur n’a pas voulu dire s’il craignait cette montée.

Plus tôt cette semaine, jeudi, la veuve de Jack Layton et ex-députée fédérale Olivia Chow avait exhorté les Canadiens à éviter le « vote stratégique » qui pousserait les progressistes à voter libéral simplement pour éviter l’élection d’un gouvernement conservateur. « Je souhaite que les autres dirigeants, en particulier les libéraux, n’utilisent pas la peur comme facteur », avait insisté Mme Chow, alors qu’elle accompagnait le chef néo-démocrate Jagmeet Singh dans l’ancienne circonscription de M. Layton. Elle a aussi soutenu que la peur est un sentiment « à très court terme ». « L’espoir, lui, est à beaucoup plus long terme, est beaucoup plus optimiste et renforce la confiance, construit notre pays », a-t-elle aussi soulevé.

Mercredi, M. Singh et M. Trudeau s’étaient aussi échangés des attaques sur le vote stratégique, le premier affirmant qu’il est un « argument que les libéraux ont utilisé à plusieurs reprises », établissant de nouveau une comparaison claire entre Erin O’Toole et les libéraux. « C’est du cynisme profond de la part de M. Singh de prétendre qu’il n’y a aucune différence entre un gouvernement libéral et un gouvernement conservateur », lui avait alors rétorqué Justin Trudeau.

Au-delà des partis politiques ?

Erin O’Toole a par ailleurs de nouveau été talonné sur la gestion de la COVID-19 du premier ministre Jason Kenney en Alberta, un enjeu qu’il avait catégoriquement refusé de commenter jeudi, à plusieurs reprises, alors qu’il faisait campagne dans l’est du Canada. Vendredi, il a fourni quelques réponses supplémentaires, en demeurant toutefois très prudent.

« Pour les Albertains et pour les familles en Ontario, où on a perdu un enfant à cause de la COVID-19, la quatrième vague est grave », a-t-il reconnu mercredi, en faisant référence à ce jeune de moins de 10 ans qui est mort du coronavirus dans la région de Waterloo. La médecin hygiéniste régionale, la Dre Hsiu Li-Wang, a précisé que l’enfant avait des problèmes de santé.

« Je connais les noms des premiers ministres. La chose la plus importante, c’est que je ne me préoccupe pas de leurs partis politiques », a ajouté le chef conserveur au sujet de Jason Kenney, en réitérant qu’il veut « travailler avec toutes les provinces » pour mettre un terme à la pandémie et la circulation du variant Delta.

M. O’Toole a tenu sa conférence de presse, vendredi matin, dans la circonscription libérale de London-Ouest, où son parti tire de l’arrière par un peu moins de dix points de pourcentage selon certains sondages. Il s’est toutefois dit persuadé que son parti, qui détient 34 sièges en Ontario, fera des gains dans la province. « On va gagner plus de sièges en Ontario, et d’un océan à l’autre », a-t-il assuré.

Avec La Presse Canadienne