(Ottawa) Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, invite les « patriotes » qui militent pour son parti à « se mobiliser et agir en tant que scrutateurs pour défendre notre démocratie ».

Mélanie Marquis La Presse

L’avis de recherche est formulé dans un courriel qui a été envoyé mardi matin via la liste de distribution du PPC.

« Les scrutateurs jouent un rôle essentiel pour assurer une élection libre et transparente. Les partis corrompus de l’establishment trouveront n’importe quelle raison pour rejeter les bulletins de vote du PPC », est-il écrit dans le message.

« Nous comptons sur les patriotes qui ont des principes pour se mobiliser et agir en tant que scrutateurs pour défendre notre démocratie », lit-on dans le courriel signé Maxime, où il est précisé que « malheureusement, Élections Canada exige que tous les scrutateurs portent un masque à l’intérieur du bureau de vote […] ».

« Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas d’expérience dans ce domaine, nous avons préparé un court tutoriel de formation pour les nouveaux représentants, et vous recevrez des conseils des représentants d’Élections Canada au bureau de vote », ajoute-t-on dans le message.

Le PPC fournit un lien menant vers sa propre description du rôle de scrutateur, et un autre pour proposer sa candidature. « Nous avons besoin de scrutateurs dans chaque bureau de vote pour nous assurer que notre parti est traité équitablement ! », insiste-t-on dans le courriel.

Élections Canada n’avait pas encore réagi à l’avis de recherche envoyé par le PPC au moment de publier ces lignes, mardi, un peu après 10 h.

Un scrutateur a notamment la responsabilité de remettre les bulletins de vote aux électeurs et leur donner des instructions, remplir les documents pertinents pour indiquer qu’un électeur a voté, assurer la garde des bulletins de vote et des urnes, et compter les bulletins de vote, énumère-t-on sur le site web d’Élections Canada.