Élections fédérales

Débat des chefs en anglais

François Legault veut des excuses pour « l’attaque contre le Québec »

(Québec et Ottawa) Piqué au vif, le premier ministre François Legault a condamné l’« attaque contre le Québec » survenue lors du débat des chefs en anglais de jeudi soir, qui s’est transformé en procès de deux de ses textes législatifs, la Loi sur la laïcité de l’État (« loi 21 ») et le projet de loi 96 sur la protection de la langue française. Il demande des excuses de la part du consortium des médias et de la modératrice.