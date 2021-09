(Ottawa) L’ancienne ministre Jody Wilson-Raybould vient jouer les trouble-fête dans la campagne électorale. Dans son ouvrage Indienne au cabinet : dire la vérité à ceux qui sont au pouvoir, elle brosse un portrait peu flatteur du chef libéral et allègue que le bureau du premier ministre lui a demandé de « mentir » au sujet de l’affaire SNC-Lavalin.

Mélanie Marquis La Presse

L’ouvrage biographique, qui revient sur les années que l’ex-ministre de la Justice et procureure générale du Canada a passées au cabinet de Justin Trudeau, devait initialement paraître en octobre, mais sa parution a été devancée. Il doit sortir en librairie mardi prochain. Le réseau CBC en a cependant publié samedi certains extraits, tandis que le quotidien The Globe and Mail a publié son premier chapitre.

Il semble que l’affaire SNC-Lavalin y occupe une bonne place. Jody Wilson-Raybould réitère qu’elle faisait face à une pression de l’entourage du bureau du premier ministre pour accorder à l’entreprise un accord de poursuite suspendue, comme elle l’a affirmé lors d’une comparution fracassante en comité parlementaire, en février 2019.

Elle va cependant un peu plus loin. Ce mois-là, Justin Trudeau aurait laissé entendre que son bureau disait la vérité sur l’affaire SNC-Lavalin, et pas son propre bureau, ce qu’elle a vraisemblablement perçu comme une façon de lui demander d’opter pour le mensonge. « À ce moment-là, je sais qu’il voulait que je mente – pour attester que ce qui s’était produit ne s’était pas produit », écrit-elle dans son bouquin.

Le principal concerné a démenti cette version des faits. « Je ne voulais pas qu’elle mente. Je ne ferais jamais cela. Je ne lui aurais jamais demandé cela. C’est n’est tout simplement pas vrai », a déclaré en anglais le chef libéral en marge d’une annonce à Mississauga, en Ontario, samedi. À la place, il a laissé entendre qu’il était temps de passer à autre chose.

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS Justin Trudeau

« Cela fait environ deux ans qu’on discute de ces enjeux. On en a parlé en comité, le Globe [and Mail, qui a sorti l’histoire en premier] et d’autres ont écrit là-dessus en long et en large. Tout cela a été étudié avant la dernière élection [de 2019] », a-t-il lancé avant de plaider que « quand on veut faire de grandes choses, c’est sûr qu’on finit par accumuler le poids de certaines décisions, de certaines réalités ».

« J’aurais souhaité ne jamais t’avoir rencontré »

L’animosité de l’ex-ministre face à son ancien patron est palpable, à se fier aux extraits relayés par CBC. Elle emploie le terme « le grand père blanc » (great white father) pour qualifier son attitude, et raconte par ailleurs qu’en mars 2019, après une rencontre sur SNC-Lavalin avec Justin Trudeau, elle lui a lancé ceci : « J’aurais souhaité ne jamais t’avoir rencontré ».

La promesse de « gouverner par ministère » – laisser davantage d’autonomie et de pouvoir aux ministres – souvent formulée par le premier ministre ne s’est pas matérialisée, déplore-t-elle aussi. Au fil du temps, le pouvoir est devenu plus centralisé tandis que les ministres étaient marginalisés. Ils sont éventuellement devenus des arrière-pensées », écrit Jody Wilson-Raybould.

Et pour en revenir à l’affaire SNC-Lavalin, celle qui a décidé de ne pas briguer de deuxième mandat comme indépendante dans la circonscription de Vancouver Granville avance que la saga n’est peut-être pas terminée. « Au moment de la rédaction de ce livre, la GRC [Gendarmerie royale du Canada] continuait de se pencher attentivement sur cette affaire, avec toute l’information disponible », soutient-elle.

« Je ne faisais pas confiance à ces gens »

Les libéraux de Justin Trudeau ont passé des mois dans l’embarras en raison de cette affaire, qui s’articulait autour du refus de Jody Wilson-Raybould de conclure un accord de poursuite suspendue [APS] à la firme d’ingénierie, qui faisait face à des accusations de fraude et de corruption. La GRC l’accusait d’avoir versé 47,7 millions entre 2001 et 2011 à des titulaires de charges publiques en Libye dans le but de les influencer.

La ministre était à ce point suspicieuse qu’elle est allée jusqu’à enregistrer une conversation avec le greffier du Conseil privé, Michael Wernick, à l’insu de ce dernier. Ce geste a été la goutte qui a fait déborder le vase, et Jody Wilson-Raybould s’est fait montrer la porte du caucus libéral en avril 2019, en même temps que sa collègue Jane Philpott. Et dans son ouvrage, elle réitère qu’elle n’avait pas le choix de franchir cette ligne.

« J’avais besoin des “ reçus ”, de l’“ assurance ” d’un enregistrement », indique-t-elle. « J’étais la procureure générale, et les actions politiques qui se jouaient autour de cet enjeu et d’autres – et autour de moi – à cette époque étaient un cauchemar. Je ne faisais pas confiance à ces gens », dit celle qui avait été rétrogradée au poste de ministre des Anciens combattants avant que cette affaire n’éclate au grand jour.

Jody Wilson-Raybould n’a pas répondu à la demande d’entrevue de La Presse.

Le gouvernement le « plus corrompu », lance O’Toole

Le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, s’est rangé dans le camp de l’ancienne ministre.

« Les Canadiens ne croient plus Justin Trudeau. Il a fait campagne en promettant des voies ensoleillées, une approche et un style politiques différents. On a compris, en voyant de quelle manière il a traité Jody Wilson-Raybould, comment il a fait passer les intérêts d’une corporation […] plutôt que de faire la bonne chose pour une ministre », a-t-il réagi en conférence de presse à Whitby, en Ontario, samedi.

Le dirigeant conservateur a accusé le chef du Parti libéral d’avoir « dirigé le gouvernement le plus corrompu et enclin au camouflage de l’histoire ».