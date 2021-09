(Ottawa) Le chef conservateur, Erin O’Toole, estime qu’on renforcerait l’engagement à bâtir un pays meilleur en hissant à nouveau les drapeaux canadiens le 30 septembre prochain, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui sera soulignée pour la première fois cette année.

La Presse Canadienne

M. O’Toole soutient que les Canadiens devraient être fiers de hisser à nouveau les unifoliés qui avaient été mis en berne en mai dernier sur la tour de la Paix du Parlement et d’autres édifices fédéraux, à la suite de la découverte de tombes non marquées sur les sites d’anciens pensionnats fédéraux pour Autochtones.

Au cours du débat des chefs en anglais, jeudi soir, M. O’Toole a déclaré que s’il était élu premier ministre, il souhaiterait que les drapeaux flottent à nouveau en haut des mâts le 30 septembre.

En juin, le Parlement a adopté à toute vapeur le projet de loi qui instaure ce nouveau jour férié, après la découverte de ce que l’on croit être les restes de 215 enfants autochtones forcés de fréquenter un pensionnat fédéral à Kamloops, en Colombie-Britannique.

À l’époque, le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, déclarait que le but de cette journée fériée était de donner aux Canadiens l’occasion d’en apprendre davantage sur ce qui s’est passé dans le système des pensionnats et de réfléchir aux expériences des survivants.

M. O’Toole se dit fier du Canada, malgré les « cicatrices » de son passé, et il estime que le pays pourrait profiter de cette journée du 30 septembre pour s’engager clairement, à nouveau, à parvenir à la réconciliation avec les peuples autochtones. « On doit agir : pas juste des belles paroles. On doit avoir un plan d’action, en partenariat avec les Premières Nations », a-t-il dit lors d’un arrêt de campagne à Mississauga, en Ontario.

« Nous hisserons ensuite notre drapeau pour souligner cet engagement à bâtir un Canada fort et meilleur à l’avenir », a déclaré M. O’Toole. « Si vous n’aimez pas votre pays et si vous ne vous engagez pas à nouveau envers lui, allez-vous vraiment travailler très fort pour progresser ? »

Au cours du débat de jeudi, on a demandé à M. O’Toole s’il avait consulté des Premières Nations ou d’autres dirigeants autochtones pour hisser à nouveau les drapeaux le 30 septembre. Il a répondu qu’il consultait souvent les dirigeants autochtones, mais n’a pas précisé si l’une de ces conversations avait porté sur les drapeaux en berne.

Le chef de l’opposition néo-démocrate au Manitoba, Wab Kinew, qui était un témoin honoraire à la Commission de vérité et réconciliation du Canada, a écrit jeudi sur Twitter que le drapeau canadien devrait rester en berne le 30 septembre. « Cette journée concerne les survivants et leurs descendants, a-t-il écrit. Et tous ceux qui ne sont jamais revenus à la maison ».