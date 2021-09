(Ottawa) La plateforme conservatrice continue de promettre l’abolition du décret qui interdit 1500 modèles d’armes à feu. Le parti d’Erin O’Toole y a simplement ajouté une note en bas de page. « 1. Toutes les armes à feu actuellement interdites le resteront », pouvait-on lire mardi matin, dans la copie PDF téléchargée à partir du site du Parti conservateur du Canada.

Lina Dib La Presse Canadienne

Cette note n’explique pas de quelle manière l’interdiction demeurera en place, puisque quelques lignes plus haut, on lit encore : « Nous allons commencer par abolir le projet de loi C-71 et le décret de mai 2020 ».

Le Parti conservateur n’a pas offert d’explications lorsqu’approché pour commenter la contradiction de la page 96. Il n’a pas confirmé si C-71 et le décret de mai 2020 seront bel et bien abolis, et n’a pas indiqué, si c’est le cas, par quel mécanisme « les armes à feu actuellement interdites le resteront ».

Son chef, au point de presse de mardi avant-midi, n’a pas été plus clair.

C’est dimanche que M. O’Toole a effectué ce qui semblait être une volte-face au sujet du contrôle des armes à feu. Lundi, le chef conservateur ne disait pas jusqu’à quand il continuerait d’interdire les 1500 modèles d’armes, dont le fusil utilisé lors du massacre de Polytechnique, en 1989.

À chaque question qui revenait sur le sujet, au cours de son point de presse tenu dans son studio d’Ottawa lundi avant-midi, Erin O’Toole a offert la même réponse.

« On va maintenir les interdictions en place et avoir une revue transparente sur le système de classification », disait-il encore et encore.

Mardi avant-midi, il n’avait pas changé de décor ni de discours.

« Nous maintiendrons les restrictions en place sur les armes à feu et nous déclencherons une révision publique et transparente, pour sortir la politique des décisions liées à la sécurité publique », reprenait-il, à son point de presse du jour.

Toujours pas d’engagement, donc, au sujet de la durée du maintien de ces restrictions.

Lundi, toutefois, M. O’Toole avait semblé laisser entendre qu’il y aurait date de péremption sur sa nouvelle promesse en ajoutant un mot- « maintenant » -à sa déclaration répétitive.

« Ce à quoi je me suis engagé, c’est à laisser tout en place maintenant », a-t-il ainsi dit, à son point de presse de lundi.

Un de ses députés sortants et candidat en Colombie-Britannique, Rob Morrison, affirmait lundi que les interdictions sur ces armes seraient bel et bien levées, comme le dit encore le document que M. O’Toole tient en main à chaque apparition publique.

M. O’Toole, lui, a rappelé qu’il est le chef de son parti, lorsqu’on lui a cité la sortie de M. Morrison. Puis, il s’est dit « heureux », lundi, d’offrir aux électeurs « cette clarté » en ce qui concerne sa position sur les armes à feu.

« J’ai été très clair », a-t-il répété mardi.

« Son manque de clarté, c’est quelque chose qu’on voit de plus en plus en dessous de ses promesses », a attaqué Justin Trudeau, lors d’un passage à Montréal, mardi matin.

« Il est en train d’essayer de berner les Québécois, les Canadiens sur les armes à feu », a accusé le chef libéral.

Un éventuel ministre vacciné

Talonné par ses adversaires libéraux et par les médias au sujet de ses candidats non vaccinés contre la COVID-19, le chef conservateur, mardi, s’est engagé à nommer, s’il prenait le pouvoir, un ministre fédéral de la Santé qui soit vacciné.

« Oui », a-t-il simplement répondu au journaliste qui revenait sur la question.

Jusque là, Erin O’Toole s’était contenté de dire qu’il conseille à tous de se faire vacciner, qu’il respecte les choix personnels et que ses candidats non vaccinés se soumettent régulièrement à des tests rapides. Le parti et le chef n’ont jamais révélé le nombre de ces candidats conservateurs qui refuseraient le vaccin contre la COVID-19.

Tous les candidats bloquistes et néo-démocrates sont vaccinés, selon les dires de leurs chefs. Un seul candidat libéral n’a pas reçu le vaccin, pour « une exception médicale », a révélé Justin Trudeau, la semaine dernière.