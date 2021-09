Les maires des grandes villes du Québec craignent de voir la province prendre une dérive à l'américaine si le fédéral refuse de bannir les armes de poing et les armes d’assaut.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Les élus de Montréal, Québec, Laval, Longueuil et Gatineau sont insatisfaits des engagements pris par les partis politiques canadiens durant la campagne électorale actuelle. Ils craignent de voir les fusillades se multiplier, ont-ils affirmé mardi matin dans le Vieux-Port de Montréal.

« On demande aux chefs fédéraux de s’engager clairement à contrôler les armes à feu : les armes de poing et les armes d’assaut », a affirmé la mairesse de Montréal Valérie Plante. À défaut, « on se dirige vers une société à l’américaine où l’usage des armes à feu devient banal et les drames deviennent quotidiens », a-t-elle souligné.

« Du flou, on n’en veut pas. On veut un plan qui est clair », a ajouté Mme Plante.

Le maire de Québec s’est engagé dans le même sillon.

« N’attendons pas que ça devienne le wild west comme chez nos chers voisins du sud », a déclaré Régis Labeaume. « Les policiers et les policières vont perdre cette guerre-là. […] Personnellement je refuse de vivre dans ce genre de pays.»