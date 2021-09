Le chef libéral Justin Trudeau a réitéré vendredi qu’il a toujours « l’intention » de mettre sur pied une preuve vaccinale fédérale qui serait « plus formelle » et « compatible avec le passeport canadien », réitérant toutefois que l’approche par provinces était la meilleure à prendre dans un premier temps.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Oui, on a l’intention de poursuivre avec une certification vaccinale qui serait plus formelle, plus insérée et compatible avec le passeport canadien. Mais ça devient une priorité secondaire, puisqu’on a déjà quelque chose qu’on travaille avec les provinces, qui va avoir le même but et la même efficacité par intérim », a expliqué M. Trudeau lors d’une conférence de presse tenue à Toronto, en fin d’avant-midi.

Il réagissait ainsi à la position du néo-démocrate Jagmeet Singh, qui a réitéré jeudi soir lors du débat des chefs sa volonté de créer une preuve de vaccination « canadienne ».

En réalité, des discussions entre le fédéral et les provinces ont lieu depuis le printemps pour la production d’une preuve de vaccination « canadienne », qui permettrait notamment aux citoyens canadiens de faire reconnaître leur preuve vaccinale plus facilement à l’étranger.

L’enjeu principal est qu’il existe certaines différences sur la reconnaissance du statut vaccinal entre les provinces canadiennes. Si l’homologation des vaccins est faite par le gouvernement canadien et Santé Canada, les campagnes de vaccinations sont toutefois laissées aux provinces. L’une des différences entre le Québec et les autres provinces est notamment le fait que les personnes qui ont eu la COVID-19 sont considérées comme adéquatement vaccinées au Québec après une seule dose de vaccin – ailleurs au pays, elles doivent recevoir deux doses.

Interrogé à savoir s’il aurait fait autrement avec le recul, M. Trudeau n’a montré aucun regret. « Quand plusieurs provinces ont dit qu’elles aimeraient créer leur certificat de vaccination, […] on s’est dit : excellent, faites ça, comme ça on n’aura pas à se préoccuper de la vie privée des gens. On n’aura pas à prendre cette information de vaccination. Et on va pouvoir ajouter une certification fédérale pour que dans les aéroports à l’international, ce soit un document provincial, mais suffisant. C’était la façon la plus simple et la plus rapide de le faire », a-t-il dit.

Qu’arrivera-t-il dans 18 mois ?

M. Trudeau a par ailleurs réitéré vendredi que la « durée de vie moyenne » d’un gouvernement minoritaire est d’environ 18 mois, refusant toutefois de dire clairement si oui ou non, le pays sera replongé en élections dans un an et demi advenant un autre mandat libéral minoritaire. « La question d’hier portait sur la durée de vie moyenne d’un gouvernement minoritaire, qui est d’environ 18 mois », a-t-il dit.

En soirée, jeudi, le chef libéral avait soutenu avoir mal compris l’animateur Pierre Bruneau, lors du débat de TVA, qui lui demandait si le pays allait être replongé en élections dans 18 mois advenant un autre gouvernement libéral minoritaire.

Vers la fin du débat, le premier ministre sortant avait fait sourciller plus d’un électeur, lorsqu’il a déclaré qu’il « pense qu’on se retrouverait peut-être dans 18 mois dans une autre élection » advenant ce scénario. Il a été appelé à préciser sa pensée, lors d’une conférence de presse après coup.

« Je ne veux pas tomber dans l’hypothétique », a-t-il répondu. « La réalité, c’est que la durée de vie moyenne d’un Parlement minoritaire au Canada, c’est de 18 mois. On est déjà dans le Parlement minoritaire le cinquième plus long de l’histoire du pays, mais quand M. Bruneau a parlé de 18 mois, j’ai compris qu’il parlait de la vie moyenne d’un Parlement minoritaire », a-t-il poursuivi.

Avec La Presse Canadienne