Élections fédérales

Le transport collectif en région oublié, selon une association d’organismes

(Montréal) Le transport collectif et celui adapté pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas que l’affaire des grandes villes. Ils sont particulièrement importants pour les Québécois qui habitent en région et devraient donc être une priorité pour les chefs fédéraux qui font actuellement campagne, plaide une association regroupant plus de 75 organismes de transport régional.