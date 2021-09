(Ottawa) Le chef libéral Justin Trudeau s’est vite retrouvé sur la sellette au débat de TVA, jeudi soir. Ses trois adversaires lui ont reproché d’avoir déclenché une campagne électorale « inutile », alors que la quatrième vague de la pandémie déferle sur le pays.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Mélanie Marquis La Presse

Attaqué de toutes parts par ses trois adversaires Erin O’Toole, Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh, il a insisté que le fait que la démocratie ne devait pas être mise sur la glace parce qu’une minorité de la population canadienne n’a pas été vaccinée contre la COVID-19.

« Parce que 20 % de la population n’a pas été vaccinée, on ne peut pas avoir une élection ? », a-t-il lancé, en faisant valoir que s’il avait choisi d’appeler les Canadiens aux urnes pour solliciter un troisième mandat, c’est parce qu’il doit en obtenir un nouveau pour implanter les mesures de sortie de crise, et que les électeurs ne peuvent attendre « trois mois, un an, deux ans » avant de faire entendre leur voix.

Il n’a évidemment convaincu aucun de ses adversaires.

Tous ont plaidé que le Parlement « fonctionnait ».

Le chef conservateur Erin O’Toole l’a accusé de vouloir faire passer ses intérêts avant ceux des Canadiens. Il a aussi vivement déploré que le scrutin se tienne en temps de « crise », alors que des incendies de forêt font toujours rage en Colombie-Britannique et que la situation politique en Afghanistan nécessite une attention de tous les instants.

Quant au chef bloquiste, il a prédit un sombre destin à Justin Trudeau en établissant un parallèle entre le déclenchement de cette élection hâtive et celle de 2014 au Québec, qui s’était soldée par une défaite du gouvernement minoritaire péquiste de Pauline Marois, au sein duquel il était ministre.

« J’ai joué dans le film en 2014, quand on pense qu’il faut partir en campagne pour avoir de l’ambition. Ça s’est terminé en suspension de sa carrière politique », a-t-il lancé.

Sur la question de la vaccination, tous les chefs ont répondu à l’animateur Pierre Bruneau qu’ils étaient opposés à l’idée de la rendre obligatoire. Le chef libéral a toutefois rappelé qu’il voulait l’imposer aux fonctionnaires fédéraux ainsi qu’aux voyageurs qui prennent le train ou l’avion.

Transferts en santé

Les relations fédérales-provinciales ont aussi provoqué des flammèches, notamment lorsqu’il a été question des transferts en santé. Le chef libéral Justin Trudeau a dû se défendre de vouloir imposer des normes nationales aux provinces dans la gestion des centres de soins de longue durée. Le chef du NPD Jagmeet Singh s’est aussi montré favorable à des réformes, notamment en écartant le secteur privé de ces services. « Les profits ont tué nos aînés. Je ne peux pas rester les bras croisés devant cette tragédie », a-t-il affirmé, en faisant allusion aux résidents des CHSLD qui sont morts durant la pandémie.

Le chef conservateur Erin O’Toole a profité de l’occasion pour vanter son fédéralisme de partenariat et le contrat qu’il propose aux Québécois.

« Les provinces ont besoin d’un partenaire à Ottawa. Les provinces n’ont pas besoin d’un papa », a-t-il lancé en rappelant qu’il s’engage à augmenter les transferts en santé aux provinces d’au moins 6 % par année.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet lui a rapidement rappelé que cette promesse est nettement inférieure aux demandes des provinces, qui réclament une majoration immédiate des transferts de 28 milliards de dollars.

Justin Trudeau a par la suite reproché à son rival conservateur d’avoir présenté une plateforme sans cadre financier. « Il n’y a aucun chiffre dans votre plateforme. Ce n’est pas sérieux », a-t-il lancé.

Le chef libéral a aussi accusé Erin O’Toole de vouloir instituer un système de santé à deux vitesses, l’un pour les gens ordinaires et l’autre pour les riches.

« Je veux augmenter les transferts en santé aux provinces d’une somme record de 60 milliards de dollars. Je suis en faveur d’un système de santé public et universel », a riposté Erin O’Toole.

Le chèque pour les garderies

Que ferait un gouvernement O’Toole du chèque de six milliards qui a été promis au gouvernement Legault pour son réseau de centres de la petite enfance (CPE) ? Le chef conservateur s’est fait poser la question de toutes sortes de façons, mais il n’a pas offert de réponse suffisamment claire aux yeux de ses rivaux.

Talonné par le chef bloquiste Yves-François Blanchet sur ce projet « historique » et « essentiel », il a martelé qu’il allait « collaborer » et « coordonner », et qu’en vertu de son « plan », il allait « aider toutes les familles québécoises », en particulier celles qui sont moins bien nanties, grâce à un crédit d’impôt.

« Dites que vous allez laisser le six milliards et ça va être fini », s’est exclamé son interlocuteur du Bloc.

Le chef libéral, qui a conclu cette entente avec le gouvernement québécois peu avant le déclenchement des élections fédérales, a plaidé que les réponses de son adversaire conservateur démontraient que ce dernier ne comprenait pas le système de CPE et ne « compren[ait] pas les Québécois ».

« Plus de pétrole ou full de pétrole »

Dans le segment du débat portant sur l’environnement, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a cherché à mettre Justin Trudeau et Erin O’Toole dans le même panier en matière d’exploitation de pétrole dans l’Ouest canadien.

« C’est un choix entre plus de pétrole ou full de pétrole », a-t-il lâché, en reprochant aux libéraux l’achat de l’oléoduc Trans Mountain. Cette transaction, le chef libéral a convenu qu’elle en avait laissé certains pantois, mais qu’il avait été « très clair » sur le fait que les profits en découlant serviraient à financer des projets verts,

Yves-François Blanchet a sursauté : « On ne dit pas à quelqu’un : "Je vais te soigner ta jambe cassée en te cassant l’autre" ».

Mais c’est ensuite lui qui s’est retrouvé sur la défensive, pour sa position sur le troisième lien entre Québec et Lévis, un chantier qui a « un potentiel » environnemental, a-t-il maintenu. En revanche, il ne s’agit pas d’un « appui », a plaidé le chef Blanchet, critiquant les journaux qui ont selon lui erré avec de telles manchettes.

Inconduite sexuelle dans l’armée

Ancien membre des Forces armées canadiennes, Erin O’Toole a reproché au chef libéral d’avoir échoué à s’attaquer au fléau de l’inconduite sexuelle au sein des rangs de l’armée, qui a ébranlé le sommet de la pyramide hiérarchique militaire.

Insatisfait des explications de Justin Trudeau, il a sauté sur l’occasion pour le critiquer.

« C’est un manque de leadership, mesdames et messieurs », a-t-il lâché en regardant directement dans la caméra.

Un débat sur fond de course serrée

Le débat à TVA est le premier de la campagne électorale. Deux autres débats organisés par la Commission des débats des chefs auront lieu la semaine prochaine.

Un sondage de la firme Léger publié jeudi dans les quotidiens de Québecor avait mis la table à la joute oratoire de la soirée. Ce coup de sonde révélait que la course se resserre au Québec et que des luttes à trois se dessinent dans plusieurs circonscriptions.

Le Parti libéral demeure en tête avec 33 % des intentions, mais il a vu ses appuis chuter de huit points de pourcentage depuis le 14 août. Le Bloc québécois est bon deuxième avec 28 %, en baisse d’un point de pourcentage.

Pour sa part, le Parti conservateur récolte 20 % des intentions de vote, un bond de cinq points de pourcentage en deux semaines. Quant au NPD, il enregistre aussi une progression, mais demeure assez loin avec 13 % d’appuis.

Avant de monter dans l’arène dans le studio de TVA, les chefs ont passé une bonne partie de la journée à se préparer avec de proches collaborateurs.

Aux dernières élections, le Face-à-Face avait marqué un point tournant de la campagne. Le chef conservateur de l’époque, Andrew Scheer, avait trébuché sur la question de l’avortement en entretenant le flou sur sa position personnelle. Dès lors, le Parti conservateur avait perdu des plumes dans les intentions de vote au Québec, une chute qui avait largement profité au Bloc québécois.