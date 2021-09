De passage à Montréal mercredi, au bassin Peel, le chef néodémocrate Jagmeet Singh a promis « d’utiliser les terrains fédéraux disponibles » pour y construire des logements sociaux, s’opposant ainsi à la vente à Stephen Bronfman, qui veut y construire un stade de baseball.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Le Bassin Peel est un terrain qui devrait être utilisé pour combattre la crise du logement. Mais au lieu de ça, Justin Trudeau préfère prioriser un riche développeur, quelqu’un qui a aussi des connexions avec le Parti libéral », a martelé M. Singh lors d’une mêlée de presse, en parlant de M. Bronfman, qui a déjà été directeur du financement des libéraux fédéraux.

Questionné à savoir comment il compte inciter les promoteurs à construire ces logements abordables, le chef du NPD a indiqué qu’un gouvernement dispose de « plusieurs outils » à sa disposition. Il se dit notamment prêt « à lever la TPS » sur des projets de construction qui feront une place importante au logement abordable, et à « utiliser les investissements fédéraux » pour soutenir autant les promoteurs que les citoyens. « Nous sommes préparés à faire tout ce qui est possible », a-t-il dit.

Mais Jagmeet Singh ne s’oppose pas pour autant à un stade de baseball. « Je sais que c’est tellement populaire ici à Montréal de ravoir les Expos ici. On appuie ça, mais si on parle de comment on utilise les terrains fédéraux, c’est clair qu’on doit les utiliser pour les logements sociaux et abordables. Je n’aiderai pas les groupes privés à créer un stade, au lieu d’aider les gens qui ont besoin de logement », a dit M. Singh.

Il affirme qu’il est néanmoins « possible » de trouver d’autres terrains pour y construire un nouveau stade de baseball, un projet « qui est aussi important » pour son parti, dit-il, tant qu’il ne fasse pas « au détriment des gens » qui ont besoin de se loger.

Des besoins « énormes »

La candidate néodémocrate dans Ville-Marie-Sud-Ouest-Île-des-Sœurs, Sophie Thiébaut, était aux côtés du chef lors de son point de presse, tout comme le chef adjoint et député de Rosemont, Alexandre Boulerice. « Les besoins sont énormes. Pour vous donner un exemple, ici dans la circonscription, il y a plus de 10 000 ménages qui paient plus de 30 % de leurs revenus pour se loger », a martelé Mme Thiébaut, qui a été conseillère municipale dans le Sud-Ouest pendant plus d’une décennie.

Rappelons que les terrains de la Couronne au Bassin Peel appartiennent à la Société immobilière du Canada. Le Groupe baseball Montréal de Stephen Bronfman veut y construire un stade de baseball des ligues majeures, pendant que le promoteur Devimco détient également des options d’achat sur de grands pans du territoire jouxtant le bassin Peel. Ce dernier souhaite y aménager un ambitieux quartier résidentiel doublé d’un pôle d’emplois dans les technologies propres ainsi que des équipements civiques.

Selon des estimations de la Ville de Montréal qui ont circulé durant les ateliers de concertation citoyenne organisés le printemps dernier par l’Institut du Nouveau Monde, il y a de la place pour 1500 logements au bassin Peel. Ce nombre peut dépasser les 6000 logements si on y autorise une densité équivalente à ce qui sera permis dans le secteur des Faubourgs, porte d’entrée sud-est du centre-ville. Le bassin Peel est présenté comme la porte d’entrée sud-ouest.

L’administration Plante, qui poursuit sa réflexion sur l’avenir du bassin Peel, vient d’ailleurs de constituer une table de concertation pour l’aider à formuler sa vision de développement. Les principaux promoteurs privés ayant un intérêt dans le secteur n’ont toutefois pas été invités à cette table.

Avec André Dubuc, La Presse