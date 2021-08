Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a ramené mardi l’enjeu de la laïcité de l’État au cœur de sa campagne, en réclamant de nouveau que tous les partis s’engagent à ne pas contester ou à financer les contestations de la loi 21 au Québec.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nous demandons de nouveau, parce que ça n’a pas été garanti, que l’État fédéral ne conteste ni directement, ni indirectement, ni par la voie de financement, la volonté légitime de l’État québécois d’affirmer la laïcité de ses institutions », a martelé M. Blanchet lors d’une mêlée de presse à Sherbrooke.

Flanqué de plusieurs candidates locales, le chef a du même coup soutenu que la laïcité « est une valeur progressiste qui est la seule à assurer l’égalité de chacun, et les choix ou appartenances de tous en regard de l’État ». « C’est une valeur égalitaire, une valeur moderne », a-t-il soulevé.

Les Canadiens comprennent mal la laïcité, mais ils ont le devoir de comprendre que c’est un choix relevant exclusivement de la nation québécoise. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

M. Blanchet faisait ainsi référence à Justin Trudeau qui, selon lui, « a clairement laissé entendre qu’il allait soutenir les contestations de la loi 21 ». « Il ne s’est rien passé entre 2019 et maintenant pour qu’on lève le pied par rapport à des assauts qui restent très soutenus par rapport à la loi 21 », a insisté le bloquiste.

De nouveau, les attaques croisées

Depuis Ottawa, le chef libéral, lui, n’a pas tardé à répliquer à Yves-François Blanchet, l’accusant de « toujours chercher la chicane ». « On voit que M. Blanchet cherche à parler de d’autres choses que ce qui préoccupe les Canadiens. Il va toujours chercher la chicane, alors que ça serait important pour lui de démontrer du vrai leadership sur la vaccination par exemple », a répondu M. Trudeau.

Quant aux contestations sur la loi 21 en elles-mêmes, le premier ministre sortant s’est fait plus prudent. « On continue d’avoir des conversations. Les Québécois sont en train de défendre leurs droits devant la Cour et on suit ça attentivement. Une société doit toujours se poser des questions, mais je sais aussi que les Québécois sont bien plus préoccupés par la pandémie et la lutte aux changements climatiques. »

Yves-François Blanchet n’a pas non plus manqué d’attaquer ses autres adversaires politiques, dont les néo-démocrates. « M. Singh n’a aucun remords d’avoir traité de façon générale les Québécois, le gouvernement et les élus québécois de racistes ou de xénophobes. Je ne saurai répéter combien les Québécois sont tannés de ce genre d’accusations », a-t-il martelé.

Jagmeet Singh, lui, s’est défendu mardi en se disant « contre le Québec-bashing ». « Je rejette absolument les propos de M. Blanchet. Il sait que notre position, c’est qu’on est des alliés pour les Québec ». « Je sais comment les gens sont tannés de la continuation du Québec-bashing. Ça n’aide pas la lutte contre la discrimination systémique que de croire qu’elle ne se trouve que dans une seule province. C’est un problème qu’on retrouve partout au Canada », a-t-il ajouté.

Les conservateurs d’Erin O’Toole se sont déjà engagés dans leur plateforme à ne financer aucun groupe qui contesterait la loi 21. Mais M. Blanchet accuse son rival conservateur de faire preuve d’hypocrisie. « C’est un peu comme l’avortement. Il est contre, mais il fait comme s’il était pour. »

« Je ne contesterai pas une loi de l’Assemblée nationale, c’est clair. C’est dans mon contrat avec les Québécois. Je vais toujours respecter les champs de compétence des provinces, incluant la laïcité », a rétorqué M. O’Toole mardi, en expliquant toutefois que le programme de contestation judiciaire « est indépendant et qu’il est très très important de respecter ça ».