Tout au long de la campagne, La Presse visite des circonscriptions où rien n’est joué, à la rencontre des électeurs, des candidats, et des enjeux qui leur tiennent à cœur. Aujourd’hui : Laurier–Sainte-Marie.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Nimâ Machouf espère que cette année sera la bonne. Candidate néo-démocrate pour la deuxième campagne de suite dans Laurier–Sainte-Marie, l’épidémioogiste aura toutefois beaucoup à faire pour espérer vaincre le ministre libéral Steven Guilbeault, qui conserve une bonne avance. Le Bloc québécois, lui, veut retrouver les faveurs de l’électorat qui lui a été fidèle pendant 20 ans.

« Les élections de cette année sont très différentes de celles de 2019. J’étais beaucoup moins connue il y a deux ans. Maintenant, je le suis beaucoup plus vu mon implication dans la crise de la COVID-19 », explique à La Presse Mme Machouf, qui espère « vivement » offrir au NPD un deuxième siège au Québec. De 2011 à 2019, la circonscription était d’ailleurs détenue par le NPD et Hélène Laverdière.

La santé, comme l’environnement, sera pour la candidate néo-démocrate un « cheval de bataille » pendant la campagne. « On a vu où étaient les lacunes du système de santé pendant la pandémie. Envoyer quelqu’un qui connaît l’épidémiologie au Parlement me semble être un atout dans ce contexte », affirme la femme de 56 ans, qui cumule près de 30 % des intentions de vote.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Nimâ Machouf, candidate du NPD

À ses yeux, la « privatisation par bouts » de l’assurance maladie est un enjeu auquel il faut s’attaquer rapidement. « Les yeux, les dents et même la santé mentale, ce n’est pas inclus dans notre régime d’assurance maladie, alors qu’avec la COVID-19, on va avoir beaucoup de dégâts en santé mentale. Les gens ont vécu énormément de stress et il faut adopter des mesures en conséquence. »

Côté environnement, il faut vraiment redresser la barre. Et je pense que les gens ont été déçus par le bilan de Steven Guilbeault. Ils pensaient envoyer Équiterre à Ottawa, mais ont réalisé que c’était finalement un libéral de plus. Nimâ Machouf, candidate du NPD

Guilbeault rétorque

Député sortant et ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, lui, part favori avec plus de 40 % des intentions de vote. Il affirme au contraire que le gouvernement Trudeau a fait beaucoup pour lutter contre la crise climatique depuis 2015. « Je pense que ce que le NPD me reproche, c’est de ne pas avoir été ministre de l’Environnement. Mais c’est ne pas comprendre comment fonctionne un gouvernement », soutient-il.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Steven Guilbeault, député sortant et ministre libéral

« Même quand j’étais chez Équiterre, je disais aux gens qu’il faut arrêter de penser que la lutte contre les changements climatiques est l’affaire d’une seule personne. Il faut que tout le monde soit impliqué, et ça inclut le cabinet des ministres », ajoute M. Guilbeault. Il invite ses opposants à « cesser de faire preuve de démagogie ». « Le discours comme quoi on ne fait rien, c’est tellement faux. On est déjà en action sur plusieurs plans », assure le libéral, citant notamment la tarification carbone « beaucoup plus élevée » qu’ailleurs et la création d’un fonds consacré aux transports collectifs.

Qu’on me critique, je l’accepte, mais est-ce qu’on peut avoir un débat honnête ? […] Ce que nous proposons est très radical. Steven Guilbeault, candidat libéral

« On a aussi réduit les subventions dans les énergies fossiles de plusieurs milliards en quelques années », indique-t-il. Si ces subventions sont encore plus élevées que sous les conservateurs, c’est justement parce que ceux-ci « les ont fait augmenter en 2015-2016 », avant que les libéraux puissent en décider autrement. « Dès 2018, on constate une baisse rapide de tout ça », ajoute M. Guilbeault, qui réitère qu’Ottawa s’est engagé à couper ses investissements dans les énergies fossiles dès 2025.

Reste que les gaz à effet de serre (GES) ont augmenté depuis 2015. De 723 mégatonnes en 2015, elles sont passées à 730 en 2019 malgré une légère diminution en 2016, selon les plus récentes données. « Je suis d’accord qu’il faut en faire plus, c’est pour ça que je suis en politique », plaide le ministre à ce sujet.

Le Bloc veut retrouver sa base

C’est l’ancienne directrice adjointe du cabinet d’Yves-François Blanchet, Marie-Eve-Lyne Michel, qui est candidate dans Laurier–Sainte-Marie cette année. « On sait qu’il reste une base bloquiste et indépendantiste dans la circonscription », lance-t-elle d’emblée, en rappelant que l’ancien chef bloquiste, Gilles Duceppe, a représenté la circonscription pendant 21 ans, de 1990 à 2011.

Pour l’ex-animatrice, il est également clair que les résidants « sont très déçus du désengagement environnemental de M. Guilbeault » depuis son entrée en politique, par rapport à sa vie de militant. « Il ne satisfait pas les attentes environnementales de nos concitoyens et il n’a pas eu la présence escomptée sur le terrain. Ça, je pense que ça manque à la population de Laurier–Sainte-Marie », explique-t-elle.

PHOTO FOURNIE PAR BLOC QUÉBÉCOIS Marie-Eve-Lyne Michel, candidate du Bloc québécois

À ses yeux, le projet de loi C-12 du gouvernement Trudeau, qui vise à s’engager vers la carboneutralité d’ici 2050, « ne va pas assez loin ». « C’est un projet de loi qui n’engage à rien au fond, et qui ne cible même pas ce que sont nos réels objectifs. Il n’y a pas non plus d’obligations de résultat », souligne Mme Michel, qui entend exiger des comptes au prochain gouvernement pour qu’il soit plus « redevable » en matière d’environnement, notamment.

Sur le plan strictement politique, la candidate se dit convaincue de pouvoir arriver à remonter la pente, elle qui rejoint environ 20 % des électeurs pour le moment. « En 2011, les citoyens ont voulu essayer d’autres choses, au moment où tout le Québec a embrassé la vague orange. Avec Justin Trudeau, ils ont été séduits par la promesse non avérée de faire la politique différemment », décoche-t-elle à l’endroit de ses adversaires. « Le Bloc, tel qu’Yves-François Blanchet le représente maintenant, démontre bien qu’on peut, de façon très, très pertinente, représenter les intérêts du Québec à Ottawa », conclut-elle au bout du fil.