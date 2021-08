(Ottawa) Les conservateurs ont le vent en poupe – ou les libéraux ont de l’eau dans le gaz. C’est selon. Les troupes d’Erin O’Toole ont fait un bond dans les intentions de vote au cours des trois derniers jours, selon un coup de sonde de la firme Nanos.

Mélanie Marquis La Presse

L’enquête, réalisée pour le compte de CTV News et du Globe and Mail et publiée samedi, fixe à 33,3 % le niveau d’appui au Parti conservateur, contre 30,8 % pour le Parti libéral. Les formations sont à égalité statistique, la marge d’erreur étant de plus ou moins 2,8 %.

La tendance à la hausse conservatrice se voit aussi dans les plus récentes projections de l’agrégateur de sondages 338Canada. Pour la toute première fois depuis le début de la pandémie, vendredi soir, les bleus sont passés devant les rouges.

« Il avait environ cinq points entre les deux au début de la campagne, et chaque jour de la campagne, les intentions de vote se sont resserrées, et là, les conservateurs ont pris l’avance par une fraction de point », commente son créateur, Philippe J. Fournier.

PHOTO CARLOS OSORIO, ARCHIVES REUTERS Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

La glissade des troupes de Justin Trudeau – qui s’est « stabilisée », note le professeur de physique et d’astronomie au cégep de Saint-Laurent – a surtout été prononcée du côté de l’Ontario, où les libéraux avaient gagné 79 des 121 sièges en jeu à l’élection de 2019.

Rien à signaler au Québec

Et le Québec ? L’aiguille n’y a pas bougé pour les libéraux.

Ils n’ont pas perdu un poil au Québec alors qu’ils en ont perdu partout ailleurs au pays. J’ai l’impression que les Québécois “dorment sur la switch” parce que c’est les vacances, mais qu’ils vont se réveiller avec le débat la semaine prochaine. Philippe J. Fournier, créateur de l’agrégateur de sondages 338Canada

La deuxième semaine de campagne a été éprouvante pour Justin Trudeau, qui a fait face à un feu nourri de la part de ses adversaires pour la gestion de l’opération d’évacuation en Afghanistan, ramenant sur le tapis la question de la pertinence de la campagne.

La cote de popularité du chef libéral en a aussi pris pour son rhume, au profit de celle de son rival conservateur. Entre le 23 et le 27 août, Erin O’Toole a vu la sienne passer de 24 % à 27,2 %, tandis que celle de Justin Trudeau a fléchi de 32,7 % à 29,9 %, selon Nanos.

Le premier débat des chefs de la campagne électorale aura lieu le 2 septembre prochain sur les ondes de TVA, avec l’habituelle formule Face-à-Face. Sur le plateau se trouveront Justin Trudeau, Erin O’Toole, Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh.