Après deux semaines de campagne électorale et avant que ne s’amorcent les cruciaux débats télévisuels, où les chefs ont-ils passé le plus clair de leur temps ? Quelles circonscriptions ont-elles été visitées ? De nouveau, La Presse a compilé cette semaine les itinéraires des chefs relayés quotidiennement par les différents partis politiques.

O’Toole et le virtuel

Le chef des conservateurs, d’abord, continue de miser sur une campagne largement virtuelle. Au cours de la dernière semaine, Erin O’Toole a tenu plus d’évènements virtuels que d’évènements en personne, la plupart depuis un studio aménagé à Ottawa. En personne, il a entre autres visité deux circonscriptions néo-démocrates, deux libérales et une conservatrice. M. O’Toole est de loin celui qui a organisé le plus d’évènements virtuels parmi les chefs.

Sur plus d’une quinzaine d’évènements virtuels publics depuis le début de la campagne, plus d’une dizaine viennent d’Erin O’Toole

Jeudi, alors que le premier ministre François Legault présentait ses demandes aux partis fédéraux, le chef conservateur – qui veut ravir des sièges au Bloc et aux libéraux au Québec – a voulu se montrer proche des intérêts du gouvernement du Québec. Il a ainsi rappelé sa série d’engagements pour le Québec, dont l’application de la loi 101 aux entreprises fédérales, la déclaration de revenus unique, l’attribution de pouvoirs accrus en immigration à la province et la non-intrusion dans la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de l’État, en promettant un « fédéralisme de partenariat ».

Les libéraux et le passeport vaccinal

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS Le premier ministre sortant, Justin Trudeau, en visite à Mississauga, vendredi

Justin Trudeau, de son côté, a visité cette semaine des circonscriptions déjà libérales, en particulier dans les Maritimes et en Ontario. Il a toutefois visité deux secteurs conservateurs en Colombie-Britannique et en Ontario, un néo-démocrate à Terre-Neuve-et-Labrador et deux bloquistes à Trois-Rivières, puis Beauport–Limoilou. Il s’agit d’un changement de cap pour lui par rapport à la première semaine, où il avait largement visité des secteurs conservateurs. En promettant vendredi d’investir un milliard de dollars pour appuyer les provinces comme le Québec qui choisiront d’implanter un passeport vaccinal, le premier ministre sortant a voulu se montrer proactif dans la lutte contre la pandémie. Il a d’ailleurs invité les provinces jusqu’ici récalcitrantes, comme l’Ontario, à « s’engager » comme le faisait le Québec. Ottawa ne compte pas imposer le passeport aux provinces, mais celles qui ne l’adopteront pas devront « expliquer à leurs gens d’affaires et leurs citoyens pourquoi elles ne sont pas en train de faire ce qui est nécessaire », a soutenu M. Trudeau. Il a attaqué au passage son rival conservateur, Erin O’Toole, « qui ne peut même pas dire à ses candidats d’aller chercher [leurs] deux doses ».

Pour le Bloc, l’épineux troisième lien

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE De passage à Québec mercredi, Yves-François Blanchet a dû préciser sa pensée au sujet du troisième lien.

Le chef Yves-François Blanchet a visité bon nombre de circonscriptions bloquistes cette semaine, mais aussi des terres conservatrices et libérales au Québec. Depuis le début de la campagne, il s’est rendu à Québec à plusieurs reprises et dans sa propre circonscription, Beloeil–Chambly, par deux fois. Même s’il voulait d’abord rester neutre, le chef du Bloc québécois s’est finalement en partie exprimé sur le troisième lien de Québec, cette semaine, en se disant d’abord « convaincu » que le projet pouvait être « écologique ». Invité à préciser sa pensée le lendemain, alors qu’il était justement de passage dans la capitale, M. Blanchet a soutenu que le projet contribuerait à « éviter un nombre important de véhicules » devant faire un détour dans la région, émettant ainsi plus de GES. C’est là un changement de cap important pour le chef bloquiste, qui jugeait jusque-là que son parti « n’a pas à avoir d’opinion sur le troisième lien ».

45 Nombre de circonscriptions où se sont tenues environ 200 activités publiques des chefs depuis le début de la campagne.

Le NPD veut faire plus au Québec

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, REUTERS Jagmeet Singh était en terrain libéral lundi, dans Papineau, circonscription montréalaise représentée par Justin Trudeau.

Quant à Jagmeet Singh, il s’est tourné vers l’Ontario pour sa deuxième semaine, en y visitant pas moins de sept circonscriptions. Il a aussi visité le Manitoba et le Québec, se rendant notamment dans la circonscription du premier ministre sortant, Papineau. Depuis le départ, ses activités se sont concentrées dans des circonscriptions libérales de l’Ontario et de Montréal ainsi que dans des terres conservatrices ontariennes. Il a aussi visité Hamilton et Winnipeg-Centre, toutes deux détenues par le Nouveau Parti démocratique (NPD). Jusqu’ici, le chef néo-démocrate n’a pas physiquement mis les pieds dans les Maritimes, mais il s’y était rendu tout juste avant le déclenchement des élections. Les troupes néo-démocrates ont par ailleurs officialisé la candidature de l’ex-députée Ruth Ellen Brosseau dans Berthier–Maskinongé, vendredi. Les électeurs avaient confié à la femme de 37 ans un deuxième mandat, en 2015. Mais en octobre 2019, elle avait encaissé une défaite aux mains du bloquiste Yves Perron. Les rumeurs de son éventuel retour en politique circulaient en coulisses à Ottawa depuis quelques semaines déjà. Le NPD pourrait bien en faire un pilier pour augmenter sa présence au Québec qui, pour l’instant, n’est assurée que par le député Alexandre Boulerice.

Les Verts toujours à Toronto, Bernier au Québec

Pour la cheffe du Parti vert, Annamie Paul, la recette reste la même : depuis le début de la campagne, à l’exception d’un évènement à Vancouver lors de la première semaine, elle continue à faire uniquement campagne au centre-ville de Toronto, surtout dans Toronto-Centre, qu’elle tente de ravir aux libéraux, ou dans des circonscriptions adjacentes ou à proximité comme Spadina–Fort York et Toronto–St. Paul’s. Le chef du Parti populaire du Canada (PPC) Maxime Bernier, lui, s’est rendu dans le Grand Montréal ainsi qu’en Estrie et dans les Laurentides cette semaine. Au Nouveau-Brunswick, il a aussi visité une circonscription conservatrice et une autre libérale. Comme la semaine dernière, il a consacré une journée à des activités dans la circonscription qu’il tente de reconquérir des mains des conservateurs : la Beauce.

