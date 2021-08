L’ancienne députée Ruth Ellen Brosseau a confirmé vendredi ce que laissaient entendre plusieurs rumeurs depuis quelques semaines : elle sera candidate pour les néo-démocrates dans Berthier-Maskinongé, pour tenter de reprendre le siège qu’elle a occupé de 2011 à 2019.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je vais être la candidate NPD dans Berthier-Maskinongé pour l’élection du 20 septembre prochain », a confirmé la femme de 37 ans lors d’une mêlée de presse devant la ferme Le Rieur Sanglier, à laquelle elle se consacre depuis sa défaite contre les bloquistes, il y a deux ans. Elle a soutenu avoir envie de « faire de la politique autrement », en disant vouloir « retourner à Ottawa pour me battre pour vous », malgré le fait que cette élection n’était « pas souhaitée et pas attendue ».

« Depuis deux ans, j’ai eu la chance encore davantage de prendre mes racines dans le comté, surtout à Yamachiche à la ferme. J’ai la chance de travailler avec mon conjoint et de développer un projet d’achat local qu’est Panier Mauricie, qui va de la ferme à l’assiette. L’achat local pour moi, c’est hyper important », a-t-elle expliqué aux médias, en citant aussi l’accès pour les citoyens à internet haute vitesse comme un enjeu à adresser rapidement.

Consciente qu’elle commence la course avec du retard, Mme Brosseau dit avoir l’intention de mener une « campagne de terrain ». « J’ai le sang orange qui coule dans mes veines », a-t-elle glissé, en expliquant qu’elle ne s’était pas présentée avant « pour une question de timing » et parce qu’elle avait « d’autres engagements ». D’autres partis l’ont d’ailleurs approché, a-t-elle révélé.

Ce n’était jamais une question de pourquoi, c’était une question de quand. Il a fallu que je m’assoie avec ma famille. Ruth Ellen Brosseau, candidate du NPD dans Berthier-Maskinongé

Les rumeurs de l’éventuel retour en politique de Ruth Ellen Brosseau circulaient en coulisses à Ottawa depuis quelques semaines déjà, depuis que la jeune femme avait été approchée par le parti et était en réflexion. Élue en 2011 dans la circonscription de Berthier – Maskinongé à la faveur de la vague orange, Mme Brosseau avait par la suite obtenu la confiance de ses commettants pour un deuxième mandat, en 2015. Mais à l’élection d’octobre 2019, elle a encaissé une défaite aux mains du bloquiste Yves Perron. Ce dernier brigue d’ailleurs un nouveau mandat.

Un fief à reprendre

Située entre la couronne nord de Montréal et Trois-Rivières, la circonscription de Berthier-Maskinongé pourrait être un pilier pour les néo-démocrates, qui souhaitent obtenir au moins un député en plus au Québec. Pour l’heure, le député de Rosemont, Alexandre Boulerice, est le seul élu du parti dans la province.

« En général on veut montrer aux Québécois qu’on est là pour eux, comment on peut oser ensemble et bâtir une meilleure société », a indiqué vendredi le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, lors d’un point de presse. Il dit avoir « beaucoup d’espoir » pour le Québec, qui « mérite un gouvernement qui va livrer la marchandise avec des actions concrètes ».

Chez les libéraux, c’est Alexandre Bellemare, un administrateur agréé, qui se présente comme candidat dans la circonscription. Dans le camp conservateur, on a recruté un retraité, Léo Soulières.

D’après les plus récentes projections de l’outil Canada 338 – qui est un agrégateur de sondages nationaux effectués sur les intentions de vote – le Bloc québécois et Yves Perron conservent jusqu’ici près de 40 % des intentions de vote en vue du vote, le 20 septembre prochain. Le NPD récolte plus de 23 % de ces voix, à un peu plus de trois semaines du scrutin.