« On veut prioriser cette crise et faire vraiment face aux grandes entreprises qui achètent des maisons ici au Canada, et qui pensent simplement qu’on peut en tirer du profit », a martelé le chef néodémocrate Jagmeet Singh.

Le NPD continue de multiplier les annonces sur la crise du logement, l’un des piliers de sa campagne jusqu’ici. Le chef néodémocrate Jagmeet Singh s’est engagé jeudi à doubler le crédit d’impôt fédéral pour l’achat d’une première maison, puis à le « transformer en un remboursement ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On veut prioriser cette crise et faire vraiment face aux grandes entreprises qui achètent des maisons ici au Canada, et qui pensent simplement qu’on peut en tirer du profit », a martelé M. Singh lors d’une mêlée de presse tenue à Winnipeg en fin d’avant-midi.

Selon le parti, le doublement du crédit d’impôt et sa transformation en remboursements permettront aux acheteurs d’une première maison « de recevoir l’argent au moment où ils emménagent, et non des mois plus tard, au moment de la déclaration de revenus », typiquement au printemps.

Dans les derniers jours, les néodémocrates se sont déjà engagés à construire 500 000 logements sociaux et à imposer une taxe de 20 % aux acheteurs étrangers s’il est porté au pouvoir le 20 septembre prochain.

Jeudi, les troupes de Jagmeet Singh ont aussi proposé « de lier le financement du transport collectif aux stratégies municipales de logement », ce qui permettrait selon leurs calculs « de construire, rénover et préserver 1,7 million d’habitations au cours des quatre prochaines années ». Simultanément, le parti veut aussi trouver des moyens de « réduire leurs paiements hypothécaires », de concert avec les provinces.

Trudeau de nouveau attaqué

Comme la tradition le veut, le chef du NPD n’a pas manqué de s’attaquer au « bilan horrible » de son principal rival au Québec et au Canada, le chef libéral Justin Trudeau, qu’il accuse d’avoir « laissé les riches investir » sans proposer de réelles mesures de contrôle des prix sur le marché.

« Depuis qu’il est devenu premier ministre, le prix des maisons a augmenté de 300 000 $ en moyenne au Canada. C’est l’une des hausses les plus chères à travers le monde. On ne peut pas accepter ça », a réitéré M. Singh, dans une formule qu’il utilise régulièrement depuis le début de la campagne.

Mercredi, en visant toujours la classe moyenne, le néo-démocrate s’était aussi engagé à « forcer » les géants des télécommunications à réduire les prix des forfaits de téléphone cellulaire et de l’internet au Canada, qui demeurent encore beaucoup plus élevés qu’ailleurs malgré des baisses de prix depuis plusieurs années.