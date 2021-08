De passage à Montréal, là où des centaines de milliers de personnes avaient pris part à la Marche pour le climat il y a deux ans, le chef du NPD Jagmeet Singh s’est engagé lundi à réduire de 50 % les gaz à effet de serre (GES) au pays par rapport à 2005, en interrompant immédiatement les subventions pétrolières.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Devant les jeunes qui prenaient part à la marche en 2019, Justin Trudeau a promis du changement et des actions pour lutter contre les changements climatiques. Mais qu’a-t-il fait depuis deux ans ? Il a augmenté les subventions aux énergies fossiles » a martelé le chef néodémocrate au parc Jeanne-Mance, devant le mont Royal, accusant son rival libéral de faire des « promesses en l’air ».

Le NPD compte mettre un terme aux subventions pétrolières pour les « réaffecter au secteur des énergies propres et renouvelables ». Questionné à savoir comment il entend procéder, M. Singh a plaidé pour une interruption immédiate, sans transition graduelle comme le veulent les libéraux. « On doit les arrêter tout de suite. On sait qu’il y a des travailleurs, et c’est important, mais on peut trouver des façons d’investir pour créer des emplois », a-t-il plaidé. Selon le chef, les subventions libérales au pétrole ont été en moyenne 900 millions plus élevées que celles accordées par le Parti conservateur.

Parmi les autres mesures qu’il compte mettre en œuvre, le député de Burnaby-Sud a aussi cité « des investissements dans la rénovation écoénergétique », le transport collectif et l’électrification des transports. « On a les outils, on a les technologies. Ce qui a manqué depuis longtemps, c’est la volonté de le faire », a insisté M. Singh, qui se dit partisan d’une « Loi sur la transparence » qui permettrait de « vérifier » à quel point les gouvernements font leur part.

Un gouvernement néo-démocrate débloquerait également un « fonds spécifiques » de 500 millions pour « soutenir la conservation dirigée par les Autochtones » et protéger leur environnement. « C’est à eux de décider », a répondu Jagmeet Singh lorsqu’interrogé à savoir comment ce montant serait investi. « En donnant ces ressources, on peut donner les outils », a-t-il ajouté.

Opération séduction au Québec

Depuis la semaine dernière, il s’agissait de la deuxième présence de Jagmeet Singh à Montréal, où il a lancé sa campagne. Le parti espère faire des gains au Québec, mais la tâche s’annonce toutefois difficile, disent plusieurs politologues, alors que la popularité du Bloc québécois est toujours forte dans la province.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Depuis la semaine dernière, il s’agissait de la deuxième présence de Jagmeet Singh à Montréal, où il a lancé sa campagne.

Pour l’heure, le député et chef adjoint du parti Alexandre Boulerice, qui conserve ses appuis dans Rosemont, représente le dernier vestige de la vague orange de Jack Layton, survenue il y a plus de 10 ans déjà. Plusieurs autres candidats locaux sur lesquels mise le parti, dont l’épidémiologiste Nimâ Machouf dans Laurier-Sainte-Marie, étaient d’ailleurs aux côtés du chef lundi.

Les libéraux, eux, ont plutôt fixé à entre 40 % et 45 % l’objectif de réduction d’ici 2030, en se basant sur 2005. Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, lui, déplore le « détour intellectuel » qu’est de prendre pour base de calcul l’année 2005 dans ses cibles de réduction. Il propose « que ce soit plutôt 37,5 % sur la base de Kyoto, en 1990 ». « Si on le met sur 2005, ça donne 51 %, ce qui est comparable à ce qu’un grand nombre de pays font », a-t-il dit la semaine dernière.

En après-midi, Jagmeet Singh doit rendre visite lundi à des entreprises montréalaises en compagnie de la candidate néo-démocrate pour Papineau, Christine Paré, et d’Alexandre Boulerice. Samedi, le parti avait promis de verser une aide financière aux locataires pour les aider à payer leur loyer. Il s’est aussi engagé à imposer des règles strictes aux prêts accordés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) afin de faire cesser les « rénovictions ».