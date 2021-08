(Chambly) Moderna a plus de chances de bâtir sa nouvelle usine de vaccins au Québec si les électeurs choisissent le Bloc québécois plutôt que les libéraux de Justin Trudeau.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

C’est ce qu’a déclaré le chef bloquiste Yves-François Blanchet samedi matin.

La société pharmaceutique bien connue pour ses vaccins a annoncé qu’elle bâtira des installations au Canada, mais sans en préciser l’endroit. Le ministre libéral fédéral François-Philippe Champagne avait pris part à l’annonce plus tôt en août.

Selon Yves-François Blanchet, un fort contingent de députés libéraux du Québec qui font partie d’un éventuel gouvernement libéral ne favorisera pas Montréal ou le Québec dans le choix de lieu d’implantation.

En conférence de presse dans sa circonscription de Belœil—Chambly, M. Blanchet soutient plutôt que des députés bloquistes qui ne sont pas muselés par la ligne de parti du gouvernement pourront mieux faire pression pour obtenir l’usine au Québec.

« Quand ces députés libéraux vont se lever en Chambre, ce sera pour poser des questions écrites à l’avance par le ministre qui va y répondre, a plaidé M. Blanchet. Je ne crois pas que des gens qui ont peu de marge de manœuvre hors de la ligne gouvernementale vont faire mieux pour le Québec que ce que feraient les députés du Bloc. »

« Le Bloc ne cesse de vouloir s’approprier le bilan du Parti libéral, un peu plus et ils appellent les gens à voter pour nous ! », a riposté un porte-parole du Parti libéral.

Le NPD anti-québécois

M. Blanchet a par ailleurs attaqué durement le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Jagmeet Singh. Il l’a accusé d’être anti-Québécois et contre les valeurs du Québec au cours des 22 derniers mois de mandat.

Selon le chef bloquiste, chaque fois que le Québec se lève pour revendiquer sa différence, défendre le français et la laïcité, les néo-démocrates le taxent de raciste.

« Il n’y a pas de société d’accueil plus généreuse que le Québec en Amérique, on dit que la langue commune est le français […], mais quelqu’un vient nous dire que c’est xénophobe, des accusations répétées et tordues », a fustigé M. Blanchet.

Il en a profité pour enfourcher son cheval de bataille, la laïcité de l’État et la loi adoptée en ce sens par le gouvernement Legault, que condamne le NPD.

« La laïcité est une valeur progressiste et on ne me fera jamais dire que la religion est une valeur progressiste, a poursuivi M. Blanchet. Je suis convaincu que la laïcité est un bien meilleur porteur de l’égalité des sexes. »

Et il a fait allusion à l’incident au cours duquel le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a accusé le député bloquiste Alain Therrien d’être raciste.

« Quand des gens décident en plein Parlement et sur les réseaux sociaux que les Québécois et leurs porte-parole sont racistes, vous me permettrez de m’en rappeler au bout de 22 mois et de n’avoir aucune pitié. »