En s’inspirant des propositions néo-démocrates, le chef libéral Justin Trudeau s’est engagé vendredi à introduire dix jours de congés de maladie payés pour tous les travailleurs sous réglementation fédérale, et ce, dans les 100 premiers jours d’un éventuel prochain mandat.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Ces congés de maladie payés pourront être utilisés quelques-uns à la fois, par exemple si un travailleur a besoin de 48 heures pour se remettre d’un rhume, ou sur une plus longue période de temps. Parce qu’on on sait que dans la vie, il y a toujours des imprévus, même s’il n’y a pas de pandémie », a expliqué M. Trudeau lors d’un point de presse tenu à Winnipeg en début de journée.

Il affirme que les Canadiens qui sont malades « devraient être capables de rester à la maison pour mieux se porter ». « C’est aussi simple que ça », a-t-il insisté.

Avec cette annonce, les libéraux pigent dans les idées du NPD et son chef Jagmeet Singh. Les congés de maladie payés sont en effet une demande récurrente des troupes néo-démocrates. Ces derniers avaient d’ailleurs accepté de voter en faveur du discours du Trône, à l’automne 2020, en disant avoir obtenu un engagement des libéraux en ce sens.

Pendant la pandémie, les congés de maladie payés étaient prévus dans les prestations d’aide fournies par le gouvernement fédéral. Celles-ci viendront à terme au mois d’octobre ; les libéraux proposent donc de modifier le Code canadien du travail.

Un gouvernement libéral réélu s’engage aussi à convoquer « immédiatement » les provinces et les territoires afin de discuter de la réglementation des congés de maladie à travers le pays et les inciter à égaler ou surpasser le modèle fédéral. Dans les derniers mois, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh avait de son côté accusé les libéraux d’avoir voulu faire le strict minimum en la matière. Il demandait que les congés de maladie payés en temps de COVID-19 deviennent un programme permanent et non l’objet de promesses électorales ou de politiques temporaires.

L’enjeu des frontières américaines

Quelques heures avant la conférence de presse de Justin Trudeau, vendredi, le gouvernement des États-Unis annonçait que les restrictions empêchant les entrées terrestres et maritimes pour les voyages non-essentiels en provenance du Canada et du Mexique seront prolongées jusqu’au 21 septembre.

« Les gens pleinement vaccinés ne posent pas autant de risques dans cette quatrième vague, alors on a pris la décision de pouvoir accueillir des Américains pleinement vaccinés à partir de septembre », a maintenu M. Trudeau de son côté, en indiquant qu’aucun changement n’est prévu pour l’instant.

« Les États-Unis n’ont pas fait ce choix-là, ça leur appartient, mais depuis le début, il y a toujours une certaine asymétrie », a-t-il indiqué, en assurant que les discussions continueront dans les prochaines semaines avec l’administration de Joe Biden.

Au Bloc québécois, le chef Yves-François Blanchet a dénoncé plus tôt le « laxisme récurrent » du gouvernement Trudeau sur les frontières. Mercredi, il a promis de proposer dans les prochaines semaines un « protocole de gestion d’éventuelles menaces pandémiques », en s’inquiétant de la « confusion » entourant les directives actuelles.

« On a fermé la frontière aux Américains en mars de l’an passé. Ça fait plus qu’un an et demi qu’on a fermé la frontière avec les États-Unis », a réagi le chef libéral, en soutenant que le Canada est « en tête de liste de la vaccination parce que les gens font leur part ». « C’est bon pour l’économie », a-t-il ajouté en parlant de la venue d’Américains.

« Les vaccinations ne seront jamais obligatoires au Canada. Ce n’est pas quelque chose qu’on va imposer aux citoyens. Mais pour certaines choses, on va exiger de la vaccination, notamment pour la fonction publique, pour les trains, les avions. C’est un choix qu’on est en train de faire », a-t-il ajouté.

Avec La Presse Canadienne