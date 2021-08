Les néo-démocrates se sont engagés vendredi à mettre sur pied une « Banque canadienne du climat » qui permettrait de financer des projets locaux et nationaux consacrés à la lutte contre l’urgence climatique. L’objectif du parti est d’y transférer tous les fonds « qui dorment » dans la Banque de l’infrastructure du Canada.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Notre plan, c’est vraiment que la totalité de l’argent dont dispose la Banque de l’infrastructure, soit environ 38 milliards, soit transférée. Ça nous servirait comme fonds de départ à cette banque climatique », explique à La Presse le chef adjoint du NPD et député de Rosemont, Alexandre Boulerice.

Ce dernier affirme que les fonds serviraient autant à financier des projets « à échelle de quartier » qu’à plus grande envergure. « Dans Rosemont, par exemple, on a un groupe de citoyens qui essaient d’avoir un système de chauffage par géothermie dans une ruelle. Ils sont appuyés par l’arrondissement, mais c’est difficile de faire le bouclage financier. C’est le genre de projet que la Banque pourrait appuyer », dit-il.

Au niveau national, l’initiative fournirait aussi des ressources à des grands projets, assure le néo-démocrate. « Je pense à des entreprises comme Enerkem et son centre de biocarburants à Varennes. Dans ce cas-ci, le montage financier est fait, mais on pourrait en financer plusieurs autres. »

M. Boulerice cite aussi comme exemples la Cathédrale verte, un projet similaire qui souhaitait transformer l’incinérateur des Carrières en un centre de traitement des déchets écologique. Le dossier a toutefois été mis sur pause par manque de fonds et d’ententes avec le politique, il y a quelques années.

Quant à ce que deviendrait la Banque de l’infrastructure, M. Boulerice se fait plus prudent. « On ne la supprimerait pas totalement mais on changerait probablement son mandat. En ce moment, cette organisation répond aux besoins des investisseurs et ses actionnaires, pas à la population. »

Attaques ciblées vers les libéraux

Avec des candidats locaux, M. Boulerice s’est rendu vendredi devant les bureaux de Justin Trudeau, à Montréal, afin de lui « apporter un arbre ». L’opération avait surtout pour but de dénoncer « l’inaction » du gouvernement, qui avait promis en 2019 de planter deux milliards d’arbres d’ici 2030. Au début du mois de juin, La Presse rapportait toutefois qu’à peine 30 millions d’arbres seront plantés cette année, soit 1,5 % du total visé.

« Ce dossier-là, c’est le symbole de l’échec du gouvernement Trudeau en matière de crise climatique. Les libéraux ne sont simplement pas sérieux. Ils ont même subventionné davantage les pétrolières que les conservateurs. Bref, leur politique est incohérente avec leurs paroles », accuse M. Boulerice.

La candidate néo-démocrate dans Laurier-Sainte-Marie Nimâ Machouf, qui tente de se faire élire contre le ministre Steven Guilbeault, n’a pas manqué d’écorcher son adversaire libéral au passage. « En élisant Steven Guilbeault, les gens croyaient envoyer un écologiste au gouvernement. La vérité, c’est qu’ils ont été amèrement déçus et ont bien vu que Trudeau était en fait l’ami des grandes pétrolières. C’est un virage à 180 degrés qu’il nous faut », a-t-elle indiqué dans un communiqué. « Les gens veulent qu’on s’attaque à la crise climatique comme on s’est attaqué à la pandémie de COVID-19 », estime celle qui est aussi épidémiologiste de formation et qui s’exprime régulièrement sur les enjeux entourant le coronavirus.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, doit se rendre à Montréal lundi. Le parti compte continuer d’insister sur la question climatique pour « créer une connexion » avec les Québécois. Pour l’heure, les néo-démocrates n’ont qu’un seul siège au Québec, celui d’Alexandre Boulerice, qui est le dernier vestige de la « vague orange » qu’avait connue la province il y a 10 ans, sous Jack Layton.