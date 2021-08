(Vancouver) En campagne dans l’Ouest canadien à Vancouver, le premier ministre sortant Justin Trudeau a promis mercredi qu’un gouvernement libéral réélu allongerait une somme de 50 millions pour former un millier de pompiers qui pourront intervenir lors d’incendies de forêt.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Il faut que vos maisons soient le mieux protégées possible contre les feux et les inondations. Et on va mettre de nouveaux programmes sur pied pour y arriver », a expliqué M. Trudeau lors d’une conférence de presse, en s’adressant à la population locale qui compose avec les impacts climatiques et les risques pour la santé que posent de nombreux incendies de forêt depuis plusieurs semaines déjà.

De manière plus concrète, une partie des 50 millions servira à mieux soutenir les équipes d’incendie dirigées par des Autochtones et à mieux intégrer des stratégies axées sur le savoir traditionnel autochtone dans la gestion des incendies, indique le communiqué de presse du parti. Un gouvernement libéral réélu va également octroyer 450 millions pour permettre aux provinces et aux territoires d’investir dans les équipements nécessaires pour lutter contre les incendies de forêt avant la prochaine saison des incendies.

Le mois dernier, la ville de Lytton a été complètement détruite et d’autres municipalités sont menacées par les flammes, en faisant l’une des pires saisons d’incendies forestiers. D’après le BC Wildfire Service, plus de 1500 incendies ont été déclenchés cette année dans la province, dont 22 nouveaux foyers d’incendie au cours de la dernière semaine. Plus de 260 de ces incendies sont toujours considérés comme « actifs ».

Pourquoi pas maintenant ?

Questionné à savoir pourquoi il n’investissait pas ces sommes dès maintenant, alors que l’urgence est bien réelle, le chef libéral a dit vouloir anticiper la suite. « Ça fait des semaines qu’on travaille avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour appuyer ses efforts, qu’on a mis sur pied des effectifs. Et on va toujours être là […], mais on sait aussi qu’il faut préparer les années à venir », a-t-il dit. « Malgré ce que pense Erin O’Toole, les changements climatiques sont réels et vont de pire en pire. Nous devons prendre plus d’actions », a insisté M. Trudeau en s’attaquant de nouveau à son adversaire conservateur.

Ce dernier avait aussi critiqué la décision des libéraux de déclencher une campagne électorale alors que la province est toujours en proie aux flammes, plus tôt mercredi. Dans une lettre adressée à M. Trudeau, il lui a reproché d’avoir fait passer ses « propres intérêts politiques avant ceux de la population de la Colombie-Britannique ». Il lui a aussi demandé de mettre en œuvre un plan complet, incluant le déploiement des Forces armées canadiennes (FAC), pour aider la province.

Les libéraux promettent aussi mettre sur pied un programme d’évaluation des maisons en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’élargir les critères d’admissibilité au programme de rénovation domiciliaire en place.

Plus tôt, dimanche, un incendie de forêt qui a éclaté près de West Kelowna, en Colombie-Britannique, a aussi forcé des évacuations dans un vaste quartier de cette ville de la vallée de l’Okanagan. L’incendie hors de contrôle a été observé pour la première fois entre Peachland et West Kelowna, juste au nord d’une grande route, et a forcé près de 500 évacuations en quelques heures.

Le violent incendie de Mount Law est l’un des nombreux incendies qui ont éclaté pendant la nuit, dont un qui fait maintenant rage des deux côtés de la route Coquihalla entre Merritt et Kamloops, fermant ce lien clé nord-sud vers et depuis l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Avec La Presse Canadienne