Jugeant que la pandémie a montré un système économique « brisé », le chef néodémocrate Jagmeet Singh a promis mardi de subventionner d’abord les compagnies locales au profit des multinationales, sans toutefois donner plus de détails sur la manière d’y arriver.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Un gouvernement néo-démocrate investira dans les compagnies locales pour qu’on puisse produire les équipements de protection et les autres équipements nécessaires dans notre pays. C’est quelque chose d’essentiel pour nous », a plaidé M. Singh lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux de Novo Textiles, une entreprise de textiles qui a été parmi les premières à fabriquer des masques N95 au Canada.

Le chef du NPD affirme que si la crise de la COVID-19 a démontré une chose, c’est que « le système est brisé ». « Notre système économique a fait en sorte que nos équipements nécessaires étaient fabriqués en-dehors du Canada pendant la pandémie, C’était vraiment une mauvaise décision, on a vu l’impact de ça. Moi, je veux régler ça », a-t-il insisté.

Revenant du même coup sur la pénurie de masques et autres équipements de protection du début de la pandémie de COVID-19, l’an dernier au Canada, le chef a déploré que « des familles et des travailleuses et travailleurs de première ligne qui en avaient besoin ont été mis en danger ». « Nous devons accroître la capacité de fabrication à l’échelle pancanadienne afin de pouvoir créer des emplois et réagir face aux situations d’urgence », a-t-il martelé.

M. Singh dit vouloir « s’assurer que les riches et les grandes compagnies paient leur juste part pour qu’on puisse appuyer les compagnies locales », en imposant un taux de taxation plus élevé aux multinationales.

Encore flou

Peu de détails venaient toutefois avec l’annonce des néodémocrates, mardi en Colombie-Britannique. En fait, rien dans le discours du chef, dans ses réponses aux journalistes ou dans le communiqué de presse du parti n’a offert de chiffres pour accompagner ses intentions.

« C’est une question de volonté. Nous voyons souvent en politique que si vous voulez que quelque chose se fasse, ça se fait […] et ma volonté est d’investir dans les compagnies locales », a soulevé Jagmeet Singh. Au passage, il a a accusé les précédents gouvernements libéraux et conservateurs d’avoir « démanteler le secteur manufacturier » et « permis que l’argent et les emplois soient délocalisés à l’étranger », en offrant des subventions « sans conditions » aux grandes entreprises.

Le Canada « possède les matières premières, l’ingéniosité et les travailleuses et travailleurs dévoués », a conclu le néodémocrate. « Il ne nous manque que la volonté politique. Si on veut des résultats différents, on doit oser faire des choix différents. »

Avec La Presse Canadienne