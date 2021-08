Jagmeet Singh a déclaré que l’argent récupéré serait consacré aux grandes priorités du Nouveau Parti démocratique : soins de santé, notamment en santé mentale, assurance médicaments et couverture de soins dentaires.

(Toronto) Reprenant le discours néo-démocrate visant à faire payer davantage les « ultrariches », Jagmeet Singh a promis lundi de faire rembourser les PDG qui ont reçu des subventions salariales d’urgence pendant la pandémie.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Au premier jour complet de campagne électorale, lundi, M. Singh n’a pas précisé les modalités de cet engagement. Il a toutefois soutenu qu’il veillerait à ce que toutes les subventions salariales d’urgence qui ont été versées aux dirigeants d’entreprises soient plutôt consacrées à la prestation de services et au soutien des familles qui en ont besoin.

« Un gouvernement néo-démocrate va s’assurer que toute entreprise qui abuse du système, qui prend de l’argent public puis verse des dividendes à ses actionnaires ou augmente la rémunération de ses dirigeants, nous allons arrêter cela », a déclaré M. Singh, qui faisait campagne lundi dans la région de Toronto. « Nous allons nous assurer qu’ils le remboursent, puis qu’on puisse le réinvestir pour les citoyens. »

Lors d’un arrêt de campagne dans une rue commerçante du quartier Danforth, à Toronto, M. Singh a expliqué comment les petites entreprises avaient été touchées par les restrictions sanitaires, pendant que prospéraient les commerces à grande surface.

« Nous voulons nous assurer que les ultrariches paient leur juste part, ces grandes entreprises paient leur juste part, afin que nous puissions investir dans le soutien aux petites entreprises », a déclaré M. Singh, qui a ajouté qu’un gouvernement néo-démocrate maintiendrait la subvention au logement et la subvention salariale pour les petites entreprises.

La procédure ?

Lorsqu’on lui a demandé comment il enquêterait et exigerait ces remboursements, M. Singh a déclaré qu’un certain nombre d’outils étaient à la disposition du gouvernement.

« Au cœur de tout cela, les Canadiens voient que des centaines de grandes entreprises ont pris de l’argent public et ont ensuite versé des dividendes à leurs actionnaires, a-t-il déclaré. Les Canadiens regardent ça et se disent : “Eh bien, nous nous sommes battus. Alors que les travailleurs traversaient une période difficile, pourquoi Justin Trudeau continue-t-il de laisser les entreprises les plus riches s’en tirer en abusant du système ?”. »

M. Singh a déclaré que l’argent récupéré serait consacré aux grandes priorités du Nouveau Parti démocratique : soins de santé, notamment en santé mentale, assurance médicaments et couverture de soins dentaires. Mais il n’a pas chiffré ce que le parti s’attendait à récupérer auprès des dirigeants et des entreprises.

« Le bureau parlementaire du budget a examiné certaines de nos mesures, y compris l’impôt sur les grandes fortunes, et il a estimé que nous pourrions collecter jusqu’à 10 milliards par année grâce à une seule des mesures que nous avons proposées », a soutenu M. Singh. « Donc, il existe de nombreuses façons pour nous de nous assurer que le fardeau ne retombe pas sur vous ou votre famille, ne retombe pas sur les travailleurs, ne retombe pas sur les petites entreprises », a-t-il poursuivi.

M. Singh a parfois eu du mal à se faire entendre en s’adressant lundi aux médias et aux partisans, alors qu’il était chahuté par une poignée de manifestants qui n’étaient pas unis sous une même bannière. La circonscription, autrefois représentée par l’ancien chef Jack Layton, a été conquise par les libéraux en 2015.

Le chef néo-démocrate s’est ensuite rendu à Brampton, où il a été chaleureusement accueilli par son frère Gurratan Singh, qui représente la circonscription provinciale à Queen’s Park. Jagmeet Singh s’est arrêté pour dîner dans son restaurant italien préféré, à quelques portes de son ancien bureau de circonscription lorsqu’il y était lui-même député provincial.

M. Singh a pris ensuite l’avion pour Vancouver, où il poursuivra sa campagne mardi.