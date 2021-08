Les autorités électorales préviennent que le déroulement du scrutin pourrait être plus long que d’habitude.

(Ottawa) Le moment pour lequel Élections Canada s’est préparé est enfin arrivé : des élections au milieu d’une nouvelle vague de COVID-19.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Dans un communiqué de presse publié quelques heures après le déclenchement officiel des élections, Élections Canada a déclaré que les électeurs pourront voter en toute sécurité à leur bureau de vote le jour de l’élection ou les jours de vote par anticipation.

Fort bien, mais comment tout ça va se dérouler.

Selon Élections Canada, aller en personne faire son choix est le plus facile moyen de voter. Toutefois, l’agence surveillera comment la situation évolue sur le front sanitaire.

Sur sa page internet, Élection Canada indique qu’il n’y aura qu’un seul préposé au scrutin par table, protégé derrière un écran de plexiglas. Du désinfectant pour les mains sera fourni et les électeurs devront respecter la distanciation de deux mètres.

Les électeurs sont encouragés à porter un le couvre-visage. Chacun se verra remettre un crayon à usage unique pour marquer votre bulletin de vote. On pourra aussi apporter son stylo ou son crayon. Quelque 16 millions de crayons ont été achetés à cette fin.

Élections Canada demande aussi à ceux qui auront obtenu un résultat positif, présenteront des symptômes de COVID-19 ou auront été en contact avec une personne infectée de présenter une demande de vote par la poste.

Les autorités électorales préviennent que le déroulement du scrutin pourrait être plus long que d’habitude.

Dans les provinces où le port du couvre-visage obligatoire a été annulé, Élections Canada compte collaborer avec les autorités de la santé publique locales pour s’assurer que les règles soient les mêmes partout.

Élections Canada a aussi indiqué que les directeurs de scrutin sauront trouver les salles disponibles afin d’accueillir les électeurs en toute sécurité.

Mais la question de la disponibilité des écoles pour l’exercice démocrate demeure en suspens.

« Les directeurs de scrutin travaillent avec les conseils scolaires, les directions d’école pour s’assurer que les protocoles de sécurité sont connus et respectés, a fait savoir un porte-parole d’Élection Canada. Les scrutateurs s’assureront que les portes et les fenêtres demeurent bien ouvertes là où c’est possible afin de faire circuler l’air. »

Élections envisage aussi des solutions pour le vote dans des établissements de soins de longue durée.

L’agence prévoit aussi qu’un grand nombre d’électeurs voudront voter par la poste, comme ce fut le cas dans des scrutins provinciaux et aux États-Unis.

Elle dit avoir amélioré la façon dont on peut se procurer un bulletin spécial. « Nous avons accru nos capacités de répondre à la demande tout en préservant l’intégrité du vote ».

Des urnes spéciales seront installées dans les bureaux de vote afin que ceux qui auront demandé de voter par la poste puissent aller déposer leur bulletin le jour du vote.

Tous les employés seront encouragés à être vaccinés, mais cela ne sera pas obligatoire.