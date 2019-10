Le premier ministre désigné Justin Trudeau n’a pas l’intention de former une quelconque coalition « formelle ou informelle » avec les partis d’opposition, lui qui devra apprendre à naviguer avec un gouvernement minoritaire à la Chambre des communes.

Fanny Lévesque

La Presse

Le chef libéral, répondant à la presse pour une première fois depuis le scrutin de lundi, a fermé la porte à un éventuel gouvernement de coalition, exprimant plutôt son souhait de « travailler ensemble » pour faire progresser la lutte aux changements climatiques et la qualité de vie des familles canadiennes.

« Les Canadiens ont envoyé un message clair : ils veulent que l’on travaille ensemble », a exprimé M. Trudeau lors d’une conférence de presse organisée à Ottawa. Le prochain cabinet sera par ailleurs paritaire, a-t-il promis, et assermenté le 20 novembre.

Le premier ministre a assuré qu’il entend collaborer de près avec les premiers ministres de provinces, notamment ceux de l’Alberta et de la Saskatchewan, où sa formation politique a été complètement rayée de la carte.

« Les citoyens de l’Alberta et de la Saskatchewan font face à des problèmes importants », a-t-il reconnu, affirmant qu’il avait pu discuter avec Scott Moe et Jason Kenney depuis lundi. « Ils ont des préoccupations profondes et nous allons travailler avec eux pour les résoudre », a-t-il ajouté.

Le nouveau gouvernement de Justin Trudeau poursuivra l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, a-t-il aussi annoncé.

Les résultats de lundi sont la preuve que la frustration et de « l’aliénation » règnent dans l’Ouest canadien, a affirmé mardi le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. Lui et son vis-à-vis de l’Alberta, Jason Kenney, s’opposent farouchement à la taxe fédérale sur le carbone qu’ils souhaitent voir abolie.

Devant un pays divisé, Justin Trudeau aura la responsabilité de « garder le pays uni », a lancé le premier ministre québécois, François Legault, qui l’invite à accorder plus d’autonomie aux provinces.

Les libéraux de Justin Trudeau ont remporté 157 sièges contre 121 pour les forces conservatrices d’Andrew Scheer à l’échelle du pays. Mais le Parti libéral a totalement été rayé de la carte en Alberta et en Saskatchewan. Au Québec, la formation est parvenue à sauver les meubles en élisant 35 députés malgré la percée du Bloc québécois.

Le parti de Justin Trudeau a par ailleurs fait moins bien que les conservateurs au chapitre du vote populaire au pays en récoltant 33,1 % des voix contre 34,4 %, soit une différence de 239 712 voix.

Mardi, le premier ministre réélu n’a offert aucun bilan — contrairement aux chefs des autres formations —, profitant uniquement d’un bain de foule au métro Jarry, dans sa circonscription de Papineau, comme il l’avait fait après sa victoire en 2015, avant de mettre le cap sur Ottawa. Il s’est notamment entretenu avec le président américain Donald Trump.

- Avec La Presse canadienne