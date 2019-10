Malgré quelques pertes dans l’est du pays, le Parti libéral conservera suffisamment de sièges pour lui permettre de former un gouvernement minoritaire. Le dépouillement du vote qui se poursuit révélera l’ampleur de la marge de manœuvre dont les libéraux disposeront à la Chambre des communes. Mais déjà, avec la force du vote conservateur dans l’Ouest, les Canadiens se retrouveront vraisemblablement mardi dans un pays divisé.

Judith Lachapelle

La Presse

> Consultez les résultats complets

Après avoir conservé la majorité des sièges en Atlantique, les premiers résultats au Québec montrent surtout un partage des circonscriptions entre les libéraux et le Bloc québécois. En Ontario, le vote libéral se maintient fortement face aux conservateurs.

Jusqu’ici, les néo-démocrates ont souffert de la redistribution des cartes. Avec environ 15 % des voix, le parti de Jagmeet Singh a perdu environ 5 % des appuis qu’il avait recueilli en 2015. Au Québec, notamment, seulement un candidat néodémocrate semble en voie de conserver son siège, soit Alexandre Boulerice (Rosemont-La Petite Patrie). Ruth Ellen Brosseau (Berthier-Maskinongé) vient d’être légèrement devancée par le bloquiste Yves Perron.

Le vote conservateur, comme prévu, est en voie de balayer l’Alberta, presque toute la Saskatchewan, et la moitié du Manitoba.

Élus, battus

L’engouement pour le Bloc québécois semble en voie de se confirmer. Outre le chef bloquiste Yves-François Blanchet, qui a été élu dans sa circonscription de Belœil-Chambly, une trentaine d’autres candidats bloquistes sont en avance dans la province.

Si les chefs libéral, Justin Trudeau, et conservateur, Andrew Scheer, ont facilement été réélus dans leurs circonscriptions respectives, Maxime Bernier, chef du Parti populaire, a perdu son pari : il a été défait dans sa circonscription de la Beauce.

La victoire de quelques candidats québécois a été confirmée jusqu’ici. Luc Berthold dans Mégantic-L’Érable et Jacques Gourde dans Lévis-Lotbinière ont été élus chez les conservateurs. Le bloquiste Guy Bernatchez qui a défait la ministre libérale du Revenu national Diane Lebouthiller dans Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.

Dans Saint-Léonard–Saint-Michel, la libérale Patricia Lattanzio l’a emporté notamment contre le candidat indépendant Hassan Guillet.

L’Atlantique aux libéraux, un gain pour les verts

Le début de la soirée a notamment permis aux libéraux de pousser un soupir de soulagement : même s’ils n’ont pas répété leur exploit de 2015, lorsqu’ils avaient balayé la région Atlantique, ils conservent néanmoins la majorité des sièges dans la région.

Le Nouveau-Brunswick présente la carte électorale la plus bigarrée. Le Parti vert a remporté sa première victoire de la soirée dans Fredericton grâce à la candidate Jenica Atwin – le parti avait cette circonscription dans sa ligne de mire depuis que les verts y détiennent la balance du pouvoir au parlement provincial. Six candidats libéraux et trois conservateurs ont vu leur victoire être confirmée dans la province.

Le ministre libéral Dominic LeBlanc, député dans Beauséjour, a dû savourer sa septième victoire consécutive depuis son lit d’hôpital, à Montréal. Il a réussi l’exploit sans même aller sur le terrain pour faire campagne, lui qui a subi une greffe de moelle osseuse dans la métropole récemment. M. LeBlanc avait dû suspendre ses activités en avril dernier afin de traiter un lymphome non hodgkinien. Dans un communiqué, M. LeBlanc dit avoir trouvé cette campagne « difficile » en raison de son hospitalisation et dit regretter de n’avoir pu parcourir le territoire de sa circonscription, mais s’empresse d’ajouter qu’il a hâte de rentrer au Nouveau-Brunswick le plus rapidement possible.

À Terre-Neuve-et-Labrador, six candidats libéraux ont été élus. La septième circonscription de la province a été remportée par le Nouveau Parti démocratique avec un candidat déclaré élu dans St. John’s Est.

À l’Ile-du-Prince-Édouard, les libéraux ont remporté les quatre circonscriptions de la province. En Nouvelle-Écosse, huit des onze circonscriptions ont choisi des candidats libéraux. Les conservateurs ont fait un gain, dans la circonscription de Nova-Ouest.

En attendant les résultats…

Réunies au Palais des congrès de Montréal, les troupes libérales respirent un peu mieux alors que l’équipe de Justin Trudeau formera le prochain gouvernement minoritaire.

L’ambiance commence à se réchauffer par ailleurs au Palais des congrès, où se tient le rassemblement national du Parti libéral du Canada. Les militants affluent par dizaines, mais la salle est encore loin d’être bondée.

« Ce n’est pas le fruit du hasard », a lancé le candidat dans Laurier-Sainte-Marie, Steven Guilbault, qui a réagi aux résultats. « Est-ce que j’ai poussé un soupir de soulagement ? Honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, je ne suis pas un expert des sondages ni des élections », a-t-il indiqué à quelques journalistes.

À 22 h 45 M. Guilbault est en avance dans sa circonscription devant le candidat bloquiste, Michel Duchesne. Nima Machouf du NPD est loin derrière, en troisième place.

Steven Guilbault explique n’avoir « aucun doute » de pouvoir travailler avec les partis d’opposition pour faire avancer la lutte aux changements climatiques, malgré la formation d’un gouvernement minoritaire.

« Il y a quatre partis qui s’entendent au Parlement sur le fait qu’il faut mettre un prix sur la pollution, il faut faire plus pour le transport en commun, plus d’énergie renouvelable, plus d’efficacité énergétique, on n’est pas d’accord sur tout, mais dans les grandes lignes, on est d’accord […] Je pense qu’on va être capable de travailler ensemble », a-t-il ajouté.

Les autres chefs dans l’ouest

Andrew Scheer, chef du Parti conservateur, a été confortablement réélu à Regina, en Saskatchewan.

Le chef du NPD Jagmeet Singh passe la soirée des élections dans sa circonscription de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique. La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, passera la soirée dans sa circonscription, sur l’île de Vancouver. À la dissolution du Parlement, le Parti vert comptait deux députés, tous deux représentant des circonscriptions britanno-colombiennes.

Selon Élections Canada, environ 27,4 millions de personnes ont le droit de voter et, bien que la plupart des électeurs ont voté aujourd’hui, quelque 4,7 millions ont profité du vote par anticipation le week-end dernier, une augmentation de 29 % par rapport à 2015.

Le taux de participation aux dernières élections avait atteint 68,5 %, soit le niveau le plus élevé depuis 1993.

– Avec La Presse canadienne