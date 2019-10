(La Pocatière) LA Le député conservateur Bernard Généreux a à la fois perdu et gagné à la suite d’un recomptage dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Résistera-t-il cette fois au vent bloquiste qui semble souffler au Québec ?

Patrice Bergeron

La Presse canadienne

« Sais-tu quoi ? Moi, j’ai du fun à faire ce que je fais. Si les gens ne veulent plus m’avoir, “too bad” ! Je vais m’en aller chez moi, j’ai une entreprise, j’ai 25 employés. Je ne m’ennuie pas dans la vie. »

En entrevue avec La Presse canadienne vendredi matin dans son local de Montmagny, M. Généreux reste néanmoins confiant, lui qui avait pourtant été donné gagnant en 2011, puis avait finalement perdu par cinq voix, lors de la « vague orange » du Nouveau Parti démocratique (NPD).

« Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi », a-t-il confié. Et pire encore : au scrutin de 2015, autre recomptage judiciaire demandé par le Parti libéral (PLC), qui cette fois confirme sa victoire, par 272 voix.

« On va gagner cette élection, parce qu’on a fait une belle campagne. J’aime le monde et je pense que le monde m’aime aussi. Qui disait ça ? La Poune ? On verra ben… » a-t-il lancé avec un grand éclat de rire.

Il affirme ne pas sentir, dans son porte-à-porte, en arpentant son immense circonscription, la vague bloquiste rapportée par les médias et les sondages.

Son adversaire du Bloc, Louis Gagnon, a pour sa part soutenu qu’il sentait l’essor de son parti sur le terrain : « Évidemment, oui. »

Son chef, Yves-François Blanchet, est d’ailleurs venu lui prêter main-forte vendredi, au cours d’une visite à La Pocatière et Montmagny.

À la fin d’une campagne, les chefs ciblent souvent les circonscriptions où les prédictions sont serrées, et mettent tout le poids de leur notoriété nationale pour faire pencher la balance le jour du scrutin.